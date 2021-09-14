{ 14 сентября 2021 }

Миссия выполнена. Но ждать еще долго

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Завершились съемки седьмой части «Миссия: невыполнима». Режиссёр Кристофер МакКуорри сообщил об этом в инстаграме и вместе с «наше все» проекта Томом Крузом поблагодарил команду за слаженную работу.

Съемки простыми не были. Из-за пандемии их несколько раз откладывали, паузы уже по ходу работы возникали, когда кто-то из команды заболевал, и особенно затянулась итальянская часть съемок (также были Англия и Норвегия). Тому Крузу пришлось включить перфекциониста, разработать протоколы безопасности и лично следить за исполнением правил, громко ругая провинившихся.

До кинотеатров фильму еще очень далеко — целый год уйдет на постпродакшн, и в России блокбастер появится лишь в конце сентября 2022.

НЕВМИНКУЛЬТ


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