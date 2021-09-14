«Росгосцирк» задолжал за землю почти полсотни миллионов

Очередные неприятности у «Росгосцирка». Предприятие задолжало 44 миллиона рублей за аренду земельного участка, взятого под гостиницу (что вышло по факту — тайна, покрытая мраком хаоса, равнодушия и вопиющей финансовой неопрятности).

Департамент городского имущества Москвы обратился с иском о судебном взыскании средств, однако вскоре отозвал иск, вероятно, получив предложение от «Росгосцирка» уладить вопрос полюбовно и вернуть долг без судебных тяжб и очередных имиджевых пробоин.

Впрочем, как еле живое предприятие будет выкручиваться — вопрос сложный. Хоть слонами расплачивайся — хуже, уже наверное, не будет. Хотя подобное мы писали и год назад, а «Росгосцирк» с тех пор успел не раз нас удивить. Цирку как бы и полагается удивлять, но, кажется, все-таки немножко не тем, чем наловчились последние руководители многострадального РГЦ.