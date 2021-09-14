{ 14 сентября 2021 }

Подвели итоги 78-го Венецианского фестиваля

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Главный приз Венецианского кинофестиваля неожиданно получила картина француженки Одри Диван «Событие». Печальная история молодой женщины, которой кошмарные нравы Франции 1963 года не дают спокойненько сделать аборт, так поразила членов жюри во главе с Пон Джун-хо («Паразиты»), что они решили именно Одри одарить «Золотым львом», а Пабло Соррентино и его «Руку Бога» утешить «Гран-при».

Главная режиссерская награда досталась тоже, разумеется, даме — Джейн Кэмпион — за вестерн «Власть пса». За лучший сценарий отметили Мэгги Джилленхол с режиссерским дебютом в «Пропавшей дочери». «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль — получила Пенелопа Крус, сыгравшая в ленте Педро Альмадовара «Параллельные матери». Лучшим актером был признан Джон Арсилья («На работе: Пропавшие 8»). Премия Марчелло Мастроянни нашла молодого актера Филиппо Скотти (главная роль в «Руке Бога»).

Россияне, слегка надломив тренд текущего года, остались без наград.

НЕВМИНКУЛЬТ


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