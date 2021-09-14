Подвели итоги 78-го Венецианского фестиваля

Вот его победители в основной программе: Золотой лев — «Событие» Одри Диван Приз Большого жюри — Серебряный лев — «Рука Бога» Паоло Соррентино Серебряный лев за режиссуру — Джейн Кэмпион («Власть Пса»). Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль [Читать...]

Кинофестиваль в Венеции откроется новой драмой Педро Альмодовара с участием Пенелопы Крус. Все еще модный европейский гений представит фильм «Параллельные матери», в котором встретятся два одиночества: женщины, разделенные большой разницей в возрасте, но объединенные палатой в родильном [Читать...]

Издание Collider сообщает, что «девушкой Бонда» в 24-й серии бондианы станет Пенелопа Крус («Вики Кристина Барселона», «Все о моей матери»). Напомним, что ранее стало известно, что режиссером картины станет Сэм Мендес, снявший самую прибыльную серию франшизы – «Координаты [Читать...]

Группа A’STUDIO подвела итоги своей творческой деятельности за уходящий год. Самым значимым событием 2012 года для легендарного коллектива стал концерт, приуроченный к 25-летнему юбилею A’STUDIO. На сцене Кремля развернулся перфоманс, в рамках которого прозвучали как все самые значимые [Читать...]

Пенелопа Крус и Вуди Аллен собираются снова поработать вместе. В последний раз актриса и режиссер сотрудничали на картине «Вики Кристина Барселона», за роль в которой Крус получила «Оскар». Теперь же новоиспеченная мать призналась в том, что снова собирается [Читать...]