{ 14 сентября 2021 }

Минкульт уточнил свою роль в графике кинопремьер

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Снова зашла речь о создании графика кинопремьер, который будет запущен на базе Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАСС). Как уточнила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко, это поможет сделать процесс планирования релизов более прозрачным.

Позиция Минкульта проста: в процесс распределения дат релизов ведомство не включается — это остается в компетенции продюсеров, дистрибьютеров и кинотеатральных систем, которые будут договариваться между собой. А график премьер на базе ЕАИС поможет им заранее видеть всю картину и распределять прокат, опираясь на стратегические расчеты.

Подробности по поводу сроков выполнения или список данных, которые планируется собирать, пока не звучали, но о них и правда говорить еще рано. Зато важно заранее учитывать погрешности, которые могут возникать из-за небрежного подхода к срокам завершения проектов. Киноиндустрия, конечно, не игромир, где релизы постоянно откладываются (и все равно обычно не помогают избежать «сырости» на старте), однако здорово, если в отсутствие форс-мажоров, вроде пандемии, производители контента будут четко укладываться в заявленные сроки. Иначе никакой график не убережет от хаоса.

НЕВМИНКУЛЬТ


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