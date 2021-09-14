Цена газа в Европе превысила $ 800

Цена газа в Европе на октябрь 2021 года превысила $ 800 за 1000 кубометров. При этом, ещё в январе того же года она немногим превышала $ 200. И это крайне любопытно на фоне завершения строительства «Северного потока — 2» и всех тех глупостей, которые сказаны и написаны по поводу тех условий, которые США, Евросоюз, новое немецкое правительство и новый канцлер ФРГ могут выставить России для того, чтобы запустить трубопровод на полную мощность. В конце концов, американский сжиженный природный газ у Европы в запасе всегда есть? Как там его Дональд Трамп называл? «Газ свободы»? Ну, он, конечно, раза в два-три дороже, чем тот, который поставляет «Газпром», и идёт куда угодно, только не в Европу (в Азии цены выше), но если очень хочется…

Алжир поставки газа на европейский рынок последовательно снижает. Катарский СПГ идёт в ту же Азию, что и американский — никто не будет торговать себе в убыток, отказываясь от премиальных рынков ради политических лозунгов. Вместо него на европейские терминалы идёт СПГ «Новатэка» с Ямала. Ни о каком стократ разрекламированном «Транскаспийском газопроводе» — ТКГ, нет и речи, несмотря на все авансы по этому поводу Туркменистана и усилия Турции. А газ, который в Евросоюз поступает через «Турецкий поток», так и так российский. От «Южного потока» же Евросоюз наотрез отказался… Что до поставок из других регионов, они или крайне незначительны, или нестабильны, или идут через Россию и Турцию. А зима близко…

Как выяснилось, глобальное изменение климата, с которым миру приходится иметь дело, вовсе не означает, что отапливать жильё больше не нужно. Наоборот. Промышленность и энергетика тоже требуют стабильных поставок топлива. Если, конечно, АЭС не строить. А у кого они, кроме Франции, в Европе в нужном количестве есть? Ну, а что до «зелёной энергетики», даже если забыть о её крайней неэкологичности в реальной жизни, вопреки рекламным проспектам и лозунгам соответствующих политических партий, никакие солнечные панели и ветряки, как выяснилось, спрос на энергию в Европе удовлетворить не могут. И в Америке не могут. И нигде не могут. Планы планами, а реальность реальностью. И что с этим теперь делать?

Ну, а поскольку, как сказано выше, никто в этом мире никогда не отказывается от прибыли, особенно если она сама идёт в руки, цены на газовые фьючерсы растут, как на дрожжах, и будут расти, пока «Северный поток — 2» не заработает на полную мощность. Можно продолжать обуславливать его ввод в эксплуатацию какими угодно условиями, пытаясь в очередной раз повесить на шею России содержание украинской экономики и социальной инфраструктуры за счёт Москвы. Можно сколько угодно подыгрывать Польше и Прибалтике. Можно продолжать слепо слушаться Госдепартамента США. Но это выйдет только дороже. Европа может прекратить маяться дурью, а может всё больше и больше мёрзнуть и платить всё дороже и дороже. В конце концов — это её собственный выбор.