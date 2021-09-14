{ 14 сентября 2021 }

В России снова предложили отменить техосмотр

Рубрики: [Telegram]  

Вы будете смеяться, но в России снова предложили отменить техосмотр. На этот раз поддержка исходит от правительства в лице премьера Мишустина, а провести решение в жизнь должен новый состав Думы в лице партии «Единая Россия».

Для тех, кто перемещается по России на своих двоих, на такси или на общественном транспорте, поясним: изменения процедуры и статуса техосмотра транспортных средств — один из самых длинных и показательных сериалов российской власти, с лëгким уклоном в садомазо.

Точнее, каждый раз выходит по ленинским заветам: «По форме — верно, по сути — издевательство». Отобрали процедуру у МВД и отдали частникам — ничего не существенно не изменилось. Привязали ОСАГО к ТО, отвязали ОСАГО от ТО — средний по больнице уровень технического состояния транспорта изменений не претерпел.

Теперь предлагается оставить ТО только при смене владельцев, при этом перепродаваемый автомобиль должен быть старше 4 лет. Разумно и одобряемо, но что тогда скажут страховые компании, использующие диагностическую карту в качестве одного из элементов оценки ДТП. К тому же фирмы, проводящие Техосмотр, лишившись стабильного денежного потока от ежегодной процедуры, вполне ожидаемо поднимут цены для перепроданных автомобилей.

Но самое любопытное — это то, что сейчас, перед выборами чувствуют обычные автовладельцы, прошедшие (и оплатившие) изрядно подорожавший техосмотр с видеофиксацией? Самое мягкое — это, пожалуй, «А что, вот раньше нельзя было отменить»? И если это была попытка получить ещë немного больше поддержки для известно какой партии, то попытка вышла «на троечку». В России в выборы не верят, а в предвыборные обещания — тем более. Раньше надо было думать.

Методичка


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