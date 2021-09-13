Кто готов остаться жить в России при любом раскладе?

Рекрутинговое агентство (кто не в курсе этого нерусского словосочетания, места для работы людям, которые её ищут и сотрудников для потенциальных работодателей они подбирают) провело опрос, исходя из которого 41% тех, с кем они поговорили, готов остаться жить в России при любом раскладе. Ну, а остальные хотели бы рискнуть и сменить страну. В основном интересуют Штаты, Канада, Италия и Швейцария, дальше идёт Германия, а там и до Исландии не так уж далеко — 1% она как место для жизни интересна. Ужас! — воскликнут особо упёртые патриоты, а также клинические идиоты и прочие категории народу, которые сначала говорят, а потом думают, да и то не всегда. Ни фига себе, прогресс! — скажут те, кто привык сначала пропускать информацию через мозги, и только потом открывать рот.

Дело в том, что в 2010 году желающих при любом раскладе остаться жить в России было 23%. Так что рост больше, чем в полтора и почти в два раза — бешеный показатель для нашей страны, население которой традиционно недовольно всем у себя дома (особенно начальством, каким бы оно ни было) и готово свалить в поисках счастья и успеха куда угодно, в том числе к чёрту на кулички. Отчего у нас и самая большая в мире страна, а пока её руководство в 1991 году не разбарахолило, была и вдвое больше. И, кстати, в 2020 году принципиально приверженных жизни в России было хоть и ненамного, но меньше: 40%. Так что, тенденция устойчивая. Опять же, опрос проводился среди наиболее мобильной возрастной группы населения. И характерно, что мужики наши оказались более мобильны, чем женщины.

Так оно всегда и бывает. Старикам, пожилым и людям в возрасте не до поиска приключений — у них семьи, хозяйство, быт налажен. Мелкие вообще об этом не думают — рано ещё. Им везде хорошо, а менять место жительства на другую страну, оставляя старых друзей, учить новый язык, привыкать к новой еде и новой школе… Дети не менее консервативны, чем старики. Женщины, на которых весь быт, включая обустройство детей, тоже не особо горят желанием экспериментировать со страной проживания. Ну, а для мачо, какой угодно национальности, поиск приключений на свою и окружающих ж-пы — это самое то. В радость и в удовольствие. Всегда так было, всегда так будет. От ушкуйников и крестоносцев до конкистадоров и миссионеров. И тут мы не исключение.

Забавно, что кризис в мировой экономике и наша стагнация, с которой, похоже, уже ничего не сделаешь, разве что Шойгу экономику страны раскрутит со своей идеей освоения Сибири и Дальнего Востока (ему народ по части будущих конкретных результатов верит куда больше всех прочих), коронавирус, нервная внешнеполитическая обстановка и всеобщая усталость от перипетий внутренней политики не снизила желания трудоспособных масс жить в собственной стране. Похвально, с точки зрения того, как население воспринимает и её, и окружающий мир, и себя самих. Благо, есть опыт. Страна открыта, как никогда прежде, люди ездят и делятся друг с другом впечатлениями, интернет работает… В общем, прорываемся, несмотря ни на что. Оптимизма особого нет, да и неоткуда ему взяться, но жить можно. Уже неплохо.