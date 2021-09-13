Пара слов о благотворительности

Как заниматься благотворительностью? Смотря, кому. Тем, кто даёт деньги — одно дело. Тем, кто получает — совсем другое. Про тех, кто их собирает и распределяет, вообще особый разговор. Вот и поговорим насчёт этих трёх основных категорий людей, которые имеют дело с благотворительными пожертвованиями. Автору в своё время этой темой пришлось много лет заниматься в особо крупных размерах. Да и до сих пор иногда мимо неровён час, кто-нибудь в поисках денег на то или иное правильное дело проскакивает, которых лично у этого человека нет, но дело-то хорошее и он к нему прикипел всей душой… Тут ведь, как выходит? Всегда есть кто-нибудь, у кого карман пустой, но душа болит, голова на плечах есть и руки к телу правильным концом приставлены. Ты ему только немного помоги время своё для добрых дел расчистить, чтобы не всё оно уходило на попытки самому прокормиться, он горы свернёт. На них, на людях таких, многое в этом мире держится.

Кто-то беспризорными детьми занимается, кто-то больными или стариками, которые с определённого возраста нуждаются в опеке не меньше, чем маленькие дети. Кто-то диких зверей и птиц выхаживает, которые в беду попали. Кто-то зверей домашних. К вопросу о приютах для бездомных животных, в основном котов и собак, и волонтёрах, которые ими в этих приютах занимаются. Кого-то занимает архитектурно-историческое наследие. Или чистота окружающей среды. Лес. Горы. Тундра. Исчезающие виды. Уникальные ремёсла и знания. Старинная музыка. Ретро-автомобили, кареты, корабли или дирижабли. Малые народы. Музейные коллекции. Театры. Университеты и научные центры. Зоопарки и ботанические сады. Да, в конце концов, мало ли в чём может себя найти неравнодушный и способный чем-то по-настоящему серьёзно заниматься человек… И мало ли, что может кого-то сподвигнуть ему в этом помочь.

Богатые люди, как правило, щедрые люди. Нет, есть, конечно, среди них редкостные и принципиальные жлобы, но это скорее исключение из общего правила. Вопрос в том, что всех их интересует разное и одни готовы тратиться на то, что не интересует других, но тут уж, как сложится. Кто не спрашивает, тому не откажут, сказано в Талмуде, а у евреев с древности всё с деньгами вообще и с благотворительностью в частности, расписано по мелким деталям. Несколько тысяч лет опыта, как-никак. Было достаточно времени для проверки разных вариантов. Автору, к слову, в своё время именно с еврейской полки это занятие и прилетело. Сначала, когда к нему начали за деньгами разные люди приходить, а потом и в Российском еврейском конгрессе, на различных позициях, до третьего президента этого самого конгресса включительно. Так что, если он чего по поводу благотворительности и имеет сказать миру, то основано оно на личном опыте. Дорого обошлось в самом прямом смысле этого слова.

Итак, внимай, читатель! Усмири нетерпеливого коня своего разума, ибо кто его знает, где и когда ниженаписанное нет-нет, да пригодится. И ты, явно безумный, на всю свою голову ушибленный «Красный дракон», прерви поток сознания, который у тебя прорывается в непрошенных и всегда не к месту написанных комментариях. Не отвлекай. Первое дело в благотворительности, когда просишь — проси на конкретное дело. Не в общем, ради благой цели, а там посмотрим, на что выпрошенное определить. Но только на что-то конкретное и в разумных пределах. Чтоб понимал тот, кого просишь, что не влезает он во что-то бесконечное, от чего ему отбояриться потом будет трудно, ибо без дальнейших дотаций накроются медным тазом и все прежние взносы. Оно, конечно, так почти всегда и бывает, что раз за разом втягивается в проблему человек. Уже и сам не рад, что начал помогать, а что делать? Но хоть не сразу его этим по голове бить.

Мягче с людьми надо. Без наглости. Тогда они к тебе и потянутся. И в каждом отдельно взятом случае очень полезно, если спонсор знает, что он не одинок. А ещё лучше, если тот, кто к нему за поддержкой какого-то дела пришёл, сам в него вкладывает свои, кровные. И даже не так уж важно, как их много у него на это дело уходит. Важнее, что он готов оторвать от себя живые деньги, а не только время, силы и способности. Хотя, конечно, и они тут лишними не будут. Тому, у кого их нет, так что ничего, кроме горячего желания чем-то заниматься, он предъявить не может, мало кто пойдёт навстречу. Да оно и понятно. Одно дело, нищему монетку бросить. Другое — дать на что-то серьёзное. Тут нужно и чтоб просящий был контактным и вызывал желание ему и его подопечным помочь, а не от него любой ценой отбиться и в другой раз не пускать на порог. И, что не менее важно, вызывал к себе доверие, а не отвратительное ощущение, что тебя в корыстных целях использовали и в итоге обманули.

Говоря проще, если есть подозрение, что для просящего это личный бизнес, способ заработка и он на том, что просит, намерен себе в карман наварить, проще ему не давать. Пускай другим головы дурит. Мало ли в этом мире богатых и тщеславных идиотов? Вот, к ним пускай и идёт. Из чего следует: ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя тому, кто сбором средств занимается, тратить деньги, полученные на какие-то цели, на себя и свои собственные расходы. Автор в годы пребывания в РЕКе на различных постах либо не брал ни себе, ни своему водителю из денег конгресса ни гроша (летал по миру за свои и машину его тоже обслуживали из денег его собственной корпорации), либо, когда ему, в качестве вице-президента, был положен оклад, весь его целиком, с личной от себя добавкой, отдавал на программы того же конгресса. Даже зарплатную карточку у себя не держал — она лежала в РЕКе у доверенного менеджера, который с неё деньги и снимал.

Это, положим, можно считать перебором. А можно и не считать. У каждого свой уровень щепетильности. У кого-то её в принципе нет. У кого-то есть, хоть тресни. Ну, так это же со всем так. Кто-то искренне не понимает, отчего чужие деньги нельзя использовать, как свои. Кто-то так относится только к «ненадписанным» — государственным или муниципальным. Ну, а для кого-то деньги вообще не главный вопрос, ему репутация дороже. Но продолжим. Итак, если вдруг такая ситуация, когда надо перенаправить средства, всё же возникла (в крупных структурах такое бывает и в РЕКе пару раз случалось), вопрос в том, куда именно и как это сделать. Нельзя забирать деньги программ, где есть ежедневные расходы, на бюрократические траты или проведение мероприятий. Тем более, на офис. А вот если срочно нужно заткнуть дыру в бюджете там, где есть живые люди…

Говоря проще, когда что-то срывается с оплатой расходов столовой для одиноких стариков, детского сада, детского дома, школ и университетов — это расходы первого уровня и такие дыры надо затыкать любой ценой. Коммунальные платежи музея или синагоги — тоже. А вот бюджет праздничного вечера или съезда можно и сократить, не роскошествуя зря, хотя и при сохранении правильного уровня мероприятия. Чтобы у спонсоров не возникло ощущения, что аппарат зажрался, гуляя на их деньги. Автор в своё время так приёмы на Еврейский Новый год проводил. Первый за свои на все 100%, а на два следующих от всей души «накрыли поляну» московские рестораторы и виноторговцы, а артисты и музыканты, в том числе первого уровня, выступили бесплатно. Так что благотворительных денег на гулянку не тратили, притом, что мероприятия вышли более, чем высшего качества…

Возвращаясь к срывам платежей (бывает по большей части у людей среднего уровня, которые примкнули к организации, надеясь на членстве в ней заработать, тусуясь с по-настоящему богатыми людьми, которые её учредили), деньги, в случае форс-мажора, можно перераспределять, но исключительно и только с согласия тех, кто их предоставил и, желательно, тех, у кого их забирают. То есть, когда подвёл человек, записавшийся в состав бюро конгресса (а это был взнос в четверть миллиона долларов, который внезапно превратился в ноль), на расходы столовой для одиноких стариков средства были взяты на первое время из запланированных трат на социологическое общероссийское исследование евреев. Бюро РЕК это одобрило, профессор Владимир Шапиро, который исследование собрался проводить, развёл руками. Стариков накормили, они даже и не подозревали ни о чём.

Исследование так до сих пор не провели — и уже не проведут. Ну и чёрт с ним, хотя автору с его личной симпатией к науке до сих пор жалко. Но это вопрос выбора приоритетов. Люди всегда важнее и дело важнее тех, кто крутится вокруг него. Хотя, конечно, кому как. Скажем, один из главных раввинов страны как-то запросил немеряную сумму на… звонки его местных раввинов по мобильным. Причём там аппетиты были такие, как будто они сутками собрались с заграницей говорить. Отказали без всяких сомнений. В другой раз известный в СССР театральный режиссёр выкатил проект шоу, величиной в половину годового бюджета РЕК. Мягко и деликатно, но послали подальше. Ну, а расходы на аппарат, офис и проведение мероприятий автор, став президентом, урезал сам, раза в четыре. А то, помнится, Гусинскому на первый съезд РЕКа угощение и посуду из Швейцарии в январе 1996 года привезли за бешеные деньги. Тоже, помнится, раввины постарались…

В общем, более или менее понятно. Или ты благотворительностью занимаешься от души и работая на результат, или для личного заработка и удовлетворения понтов того или иного босса (вариант — более или менее большого коллектива боссов). Причём, чем круче первое лицо, тем меньше желающих с ним вместе в общий фонд скидываться. У автора потому хорошо и получалось гуртовать олигархов и прочую деловую тусовку, что он ничего особенного на их фоне собой не представлял, ни на что не претендовал и дело делал ради самого дела, а не ради своего статуса. Ну, и, понятно, соображал в нём лучше других, что было обусловлено его не слишком линейной биографией. Характер, конечно, был и остался избыточно жёстким и несговорчивым, так у каждого свои недостатки. Не без этого. Однако, РЕК в те годы, когда он им занимался, собрал и роздал в России несколько сотен миллионов долларов, когда такими делами никто в стране и не думал заниматься. Неплохой в итоге вышел результат…