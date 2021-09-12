Год «Оскара» — «Вокруг света за 80 дней»

Богатый бизнесмен Филиус Фогг во время партии в вист в мужском лондонском клубе «Реформ» заключает пари на огромную сумму денег с другими джентльменами, что сумеет всего за 80 дней совершить кругосветное путешествие. На дворе 1870-е, в США всего как несколько лет существует трансконтинентальная железная дорога, самолетов еще, разумеется, нет, вместо них дальние расстояния преодолеваются на тех же поездах и кораблях. В такой ситуации все охотно принимают пари Фогга, который тут же покупает билет на ближайший поезд и вместе со слугой Паспарту отправляется в путешествие.

«Вокруг света за 80 дней» — это не столько приключенческий фильм или экранизация Жюль Верна, сколько очередная выставка достижений голливудского народного хозяйства 1950-х. Фильм навсегда вошел в историю размахом производства: всего над картиной работало почти 70 тыс. человек в 13 разных странах, было задействовано несколько тысяч животных. Для съемок корриды, например, пришлось не только снять целый испанский городок Чинчон, но и свезти в него еще несколько тысяч человек, потому что местного населения не хватало для съемок эпизода. Наконец, «Вокруг света за 80 дней» — одна из первых картин, которая была снята по широкоформатной системе «Тодд-АО», отчего, уверен, показы картины в середине 1950-х были сравнимы с новым аттракционом.

И режиссер Майкл Андерсон, подобно Сесилю Демиллю в «Величайшем шоу мира», местами снимает не столько фильм, сколько видовую передачу. Некоторые куски «Вокруг света за 80 дней» сознательно растянуты, а основной сюжет как будто в них ставится на паузу, уступая место съемкам как будто передачи «Вокруг света». В таком формате мы с главными героями наслаждаемся природой Индии, заливами Гонконга и полетом на воздушном шаре над Альпами. Андерсон, словно по указке продюсеров, особенно в первый час фильма никуда не спешит — зрителей, купивших билет на широкоформатный сеанс нужно как следует впечатлить.

Радует, что за этими визуальным этюдами, в отличие от того же «Величайшего шоу мира», здесь все-таки есть фильм. Причем местами — очень забавный и яркий, особенно во второй половине. Когда главные герои наконец приезжают в США, темп картины убыстряется, количество персонажей увеличивается, а вместе с ними — и запоминающихся сцен. Одна из них — поездка по той самой трансконтинентальной железной дороге через все США с крушением моста, схваткой с индейцами, поломками и счастливым разрешением ситуации. Вообще, «Вокруг света за 80 дней» вошел в историю еще и тем, что это первый так называемый make work movie — фильм с огромным количеством камео знаменитых артистов. Здесь есть Фрэнка Синатра, Марлих Дитрих, Питер Лорре и даже Бастер Китон. Уверен, что сцена с крушением деревянного моста в фильме — оммаж похожему эпизоду из его «Генерала».

Но если говорить совсем честно, то «Вокруг света за 80 дней» — это яркое, легкомысленное, совсем не раздражающее или к чему-то обязывающее зрелище, но все же кино лишь отчасти. Это такое видовое приключение с очень водянистым и растянутым почти на три часа хронометражем, из которого, если бы нужно было сильно экономить, вполне можно было бы выкинуть половину статистов, треть фильма и точно обрезать панорамные любования природой.

Но «Вокруг света за 80 дней» — это продукт голливудских 1950-х, когда было принято снимать дорого и богато. И несмотря на то, что как фильм — это далеко не лучший оскаровский лауреат в истории, это еще одно важное кино для понимания эпохи. Но, увы, все еще не последнее в списке оскаровских победителей до конца десятилетия.