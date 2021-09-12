{ 12 сентября 2021 }

В Венеции завершился 78-й международный кинофестиваль

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Вот его победители в основной программе:

Золотой лев — «Событие» Одри Диван

Приз Большого жюри — Серебряный лев — «Рука Бога» Паоло Соррентино

Серебряный лев за режиссуру — Джейн Кэмпион («Власть Пса»).

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Джон Арсилья («На работе 2: Исчезнувшая восьмерка»)

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Пенелопа Круз («Параллельные матери»).

Приз за лучший сценарий — Мэгги Джилленхол («Потерянная дочь»)

Специальный приз жюри — «Дыра» Микеланджело Фраммартино.

Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актёру или актрисе — Филиппо Скотти («Рука Бога»)

Кроненберг Нефильтрованный


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