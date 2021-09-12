В Венеции завершился 78-й международный кинофестиваль

Вот его победители в основной программе:
Золотой лев — «Событие» Одри Диван
Приз Большого жюри — Серебряный лев — «Рука Бога» Паоло Соррентино
Серебряный лев за режиссуру — Джейн Кэмпион («Власть Пса»).
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Джон Арсилья («На работе 2: Исчезнувшая восьмерка»)
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Пенелопа Круз («Параллельные матери»).
Приз за лучший сценарий — Мэгги Джилленхол («Потерянная дочь»)
Специальный приз жюри — «Дыра» Микеланджело Фраммартино.
Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актёру или актрисе — Филиппо Скотти («Рука Бога»)