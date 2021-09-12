В Венеции завершился 78-й международный кинофестиваль

Основной конкурс: Приз «Золотая роза» – главный приз фестиваля, Гран-при, Специальный приз жюри, Приз за лучшую женскую роль, Приз за лучшую мужскую роль, Приз им. Григория Горина за лучший сценарий, Приз им. Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к [Читать...]

Главный приз «Золотой Георгий»: Частица (реж. Эрдем Тепегёз, Турция) Специальный приз жюри «Серебряный Георгий»: Долина прощаний (реж. Тацуси Оомори, Япония) Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссерскую работу: Чон Ёнхён (Ливанские эмоции, Южная Корея) Приз «Серебряный Георгий» за лучшее [Читать...]

69-й Венецианский международный кинофестиваль завершился 8 сентября. Главная награда киносмотра “Золотой лев” вручена фильму “Пьете” корейского режиссера Ким Ки-Дука. Получая приз, режиссер спел корейский гимн “Ариранг” – по этой песне был назван фильм, где Ким Ки-Дук вызывающе откровенно [Читать...]

22 октября состоялась церемония закрытия международного кинофестиваля «2-in-1». Кинофестиваль «2-in-1» проходил в кинотеатре «35 мм» с 19 по 22 октября. За 4 дня на фестивале было продемонстрировано 80 фильмов, 9 из которых — фильмы конкурсной программы, в рамках фестиваля [Читать...]

64-й Берлинский кинофестиваль, проходивший с 6 по 16 февраля 2014 года в столице Германии, подвел итоги. Поскольку Россию на конкурсе представляла только короткометражная лента «Мой личный лось» Леонида Шмелькова, большого количества наград от мероприятия не ожидалось. Впрочем, мультфильм [Читать...]