Александр Невский с дружиной встал на западных рубежах страны

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера. В честь 800-летия со дня рождения великого князя проводится немало мероприятий, но это — одно из самых торжественных и значимых.

Теперь в Псковской области будет радовать гостей и жителей региона 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Тыльная часть состоит из мозаичного фриза, во имя святого князя стоит часовня, а деревни, прилегающие к историко-культурному комплексу, стали участниками проекта по благоустройству. Последняя деталь очень важна — здорово, когда умеют чтить великое прошлое, не забывая о простом настоящем и будущем.

Вряд ли можно найти памятнику Александру Невскому более подходящее место: именно здесь князь со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстояв Древнюю Русь в одной из самых сложных исторических точек ее пути.

Победоносный полководец на западе, дипломат на востоке. Грустно или не очень, но сейчас это вновь актуально, и фигура великого русского лидера обретает дополнительный символизм. И неслучайно героями комплекса стали также и верные дружинники Александра — простые народные герои, актуальные во все времена.