{ 11 сентября 2021 }

Новый фильм Пола Томаса Андерсона

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Неожиданно, но новый фильм Пола Томаса Андерсона, кажется, будет называться не Soggy Bottom, а Licorice Pizza. Об этом стало известно от одного из пользователей Reddit.

Пользователь с ником The_Horace_Wimp рассказал, что ходил на показ отреставрированной версии «Американских граффити» Джорджа Лукаса в Лондоне, перед которым его организаторы сказали, что у них есть сюрприз для зрителей. Этим сюрпризом оказался первый публичный показ трейлера нового фильма Пола Томаса Андерсона. Спустя несколько часов информацию о названии подтвердили некоторые пользователи твиттера (видимо, тоже присутствовавшие на показе).

Он также подтвердил, что главные роли в картине сыграли сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер и рокерша Алана Хаим. Брэдли Купер действительно играет Джона Питерса, голливудского продюсера и бывшего парикмахера, который встречался с Барброй Стрейзанд и продюсировал фильм «Звезда родилась» с ней.

Также The_Horace_Wimp сказал, что в трейлере звучит Life on Mars, а сам фильм интонационно очень похож как раз на «Американские граффити» Лукаса. Так что сеанс для показа трейлера был выбран не случайно.

Название Licorice Pizza — это отсылка к одноименной сети музыкальных магазинов из 60-70-х (сейчас она носит название Sam Goodie). А она в свою очередь — к скетчу Эббота и Костелло.

Новая картина Пола Томаса Андерсона, напомню, должна быть о взрослении молодого актера в 1970-е (его как раз играет сын Филипа Сеймура Хоффмана). Структурно, по слухам, Licorice Pizza будет похожа на «Магнолию» — несколько переплетающихся в одну историй.

Точной даты релиза фильма пока нет.

Кроненберг Нефильтрованный


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