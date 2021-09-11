Загадка Мадонны

Среди загадочных историй, которыми так богата наша экономическая жизнь, обнаружилась еще одна. Стали известны детали событий трехлетней давности, связанные с приобретением Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса векселя у Международной финансовой компании и необъяснимой замены его на вексель [Читать...]

Несмотря на странное звучание этих слов, термин «креативный класс», похоже, появился именно в нашей стране. И уж во всяком случае, именно у нас получил широкое распространение. Для либеральной публицистики этим словосочетанием описывается всё хорошее и позитивное, что появилось [Читать...]