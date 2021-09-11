У всех артистов есть свои причуды, но Мадонна, походу, отличилась больше других. Помимо менеджера и сотрудников, отвечающих за оборудование, по гастролям с ней разъезжает группа… стерилизаторов. Ребята выполняют важную миссию — защищают ДНК певицы от кражи. Каждый раз, когда она покидает гримёрку, группа быстренько подчищает ее следы — волосы, отпечатки, даже частички слюны с бутылок и стаканов. До окончания тщательного вылизывания комнаты внутрь никого не пускают.
{ 11 сентября 2021 }
Загадка Мадонны
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