{ 11 сентября 2021 }

Загадка Мадонны

Рубрики: [Telegram]  [Звезды]  

У всех артистов есть свои причуды, но Мадонна, походу, отличилась больше других. Помимо менеджера и сотрудников, отвечающих за оборудование, по гастролям с ней разъезжает группа… стерилизаторов. Ребята выполняют важную миссию — защищают ДНК певицы от кражи. Каждый раз, когда она покидает гримёрку, группа быстренько подчищает ее следы — волосы, отпечатки, даже частички слюны с бутылок и стаканов. До окончания тщательного вылизывания комнаты внутрь никого не пускают.

Шум Гамм


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