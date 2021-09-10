«Новый» альбом Битлов

Группа «Несчастный случай» готовит к выпуску на виниле альбом «Гоняясь за бизоном». Средства на выпуск пластинки, посвященной 30-летию группы, были собраны с помощью краудфандингового сервиса «Планета». Альбом включает в себя около 50 композиций, которые по каким-то причинам не [Читать...]

Новый альбом Little Simz был горячо ожидаем людьми, активно следящими за современной хип-хоп сценой. Своими предыдущими полноформатниками девушка доказала, что за ней, как минимум, нужно следить — женский хип-хоп ещё никогда не звучал так уверенно и сконцентрированно. После [Читать...]

Участники группы Metallica пообещали выпустить новый альбом в 2014 году. — У нас уже кончились все оправдания, почему мы не выпускаем новый диск. Наш новый альбом выйдет в 2014 году, — подтвердил ударник группы Ларс Ульрих на конвенте [Читать...]

Новый альбом рок-группы Kings Of Leon будет «более сложным в плане музыки», сообщает NME. Об этом рассказал басист группы Джаред Фоллоуилл. Он также поделился подробностями о шестом студийном альбоме Kings Of Leon в Twitter-конференции с фанатами. Басист группы [Читать...]

Группа «7Б» планирует в следующем году выпустить новый альбом. Название пластинки еще не придумано, не определена и дата его релиза. Известно только, что в пластинку будут включены композиции «Любовь не убьешь» и «Черный друг», а также трек «Фанат», [Читать...]