«Новый» альбом Битлов

The Beatles анонсировали переиздание культового альбома «Let It Be». «Прощальный» альбом 1970 года будет выпущен заново в комплекте с 27 не изданными ранее треками, 6 CD дисками, 4 винилами и компакт-диском с фотками. Также фанатам, купившим комплект придет книга о коллективе с предисловием Пола МакКартни (настоящего ли?). «Я всегда думал, что оригинальный альбом Let It Be был довольно грустным, поскольку он связан с распадом нашей группы, но новая пластинка показывает дух товарищества и любовь, которые были между нами четырьмя» — таковы мысли Пола касательно грядущей новинки, релиз которой запланирован на 15 октября 2021. (А могли бы успеть выпустить на годовщину создания группы, 4.10.2021…)