«Первый» сделал ставку на «Вертинского», но первым не будет

«Первый» провел пышную презентацию сериала «Вертинский», с помощью которого будет раскручиваться онлайн-кинотеатр Kion от МТС. С данным продуктом вообще не скупились: по данным коллег, каждый эпизод из восьми потянул на 70 миллионов рублей, что для отечественно индустрии кромешно много (рекордный доселе «Годунов» с Безруковым обходился примерно в 40-50).

Стартовые серии совместного проекта Константина Эрнста и Игоря Мишина будут доступны на Kion уже с 13 сентября, а зрителей «Первого» просят подождать полгода — телеканал надолго уступил право первой ночи платной онлайн-платформе.

Опереться было на что. История хлебного воришки, ставшего звездой с мировым именем и любимцем женщин — такое аудитория «Первого» очень любит, а если бюджет, помня ошибки «Викинга», еще и потратили на достоверную историческую атмосферу — может получиться магистральный сериал, интересный почти каждому.