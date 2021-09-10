«Иван Грозный» Эйзенштейна повторно воцарится в кинотеатре

Шедевр Сергея Эйзенштейна выйдет в повторный прокат по совместной инициативе журнала «Искусство кино» и «Мосфильма». Культовый двухсерийный фильм отреставрировали и покажут на больших экранах, приобщая широкого зрителя к классике отечественного кино.

Начнется прокат со спецпоказа в Москве: 2 октября в кинотеатре «КАРО Октябрь». Кинотеатр «Аврора» в Санкт-Петербурге откроет двери для гостей специального показа 3 октября. Основной прокат начнется с 7 октября.

«Иван Грозный» — фильм с непростой судьбой. Историческая драма создавалась в военное время, а выход серий на экраны разделил срок в 13 лет (1945 и 1958). Третья серия, по задумке, призванная завершить картину, так и осталась неснятой, но и двух первых хватает для неизгладимого впечатления.

Тренд мощнейший: постмодернизм устал цитировать и обратился к чистым оригиналам. Музыканты перевыпускают золотые диски, разработчики игр штампуют переиздания, а повторные кинопоказы все более прочно вплетаются в прокатный цикл, и пора уже провести серьезные опросы: какие фильмы зрители хотели бы снова посмотреть на большом экране. А там, глядишь, и что-то новое начать делать.