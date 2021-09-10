{ 10 сентября 2021 }

Козловский бросает вызов тайному ордену

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Драфт стриминг-сервисами производителей контента все больше напоминает НБА с НХЛ, а заодно и школьный урок физкультуры, где два капитана по очереди выбирают себе в команду игроков.

Настала очередь отличного футболиста Данилы Козловского, заключившего соглашение с площадкой Start. Его студия «ДК интертеймент» будет снимать сериалы для видеосервиса до 2023 года по договору «права первой ночи», и начнется партнерство сериалом «Карамора», запланированным на 2022.

Это первый сериал Козловского. По складывающейся славной традиции Данила сам поставит, сам сыграет, сам оценит. Помогать ему будут Андрей Смоляков, Филипп Янковский, Ольга Зуева, Никита Кукушкин, Нино Нинидзе.

Сериал может приглянуться любителям теории заговора и прочих тамплиеро-масонов: сюжет крутится вокруг анархиста Караморы, который, потеряв возлюбленную в схватке с тайной организацией, осознаёт себя одновременно Нео и героем серии «Ассасин Крид» и бросает вызов дворянской матрице, решив поломать систему.

Так как история альтернативная, шансы победить у Данилы имеются.

НЕВМИНКУЛЬТ


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