Группу АВВА зазывают на «Евровидение»

Многим хочется полежать под копытцами «золотой антилопы», раз уж та, наконец, вернулась повысекать немного золотишка из ностальгических чувств народа. ABBA вернулась, выложила новые песни на YouTube (9 млн просмотров за сутки), и ее молниеносно пригласили на «Евровидение-2022».

Вполне ожидаемый ход. До превращения в фестиваль «чей фрик актуальнее» Евровидение прочно ассоциировалось именно с группой АВВА и подобной стилистикой эстрадного европопа. Другое дело, что конкурс может не вписаться в планы самой группы. На май у АВВА запланирована уникальная концертная программа с голограммами, и скатившийся песенный фестиваль в Турине может показаться шведам сильным шагом назад.

Шансы Турина возрастут, если возвращение группы вызовет меньше ажиотажа, чем ожидалось. Ну, или в том случае, если участники квартета окажутся склонны к ностальгии, решив символично зациклить свой творческий путь.