Ну, погодите, голые лодыжки!

Первая серия нового «Ну, погоди! Каникулы» будет представлена до конца текущего года. Об этом рассказала гендиректор «Союзмультфильма» Юлия Осетинская на лицензионной конференции. Озвучат героев Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев, и, кажется, мы знаем, как именно распределились роли.

Можно только представить, какой вал критики обрушится на стартовые серии, и порадоваться смелости и Юлии Осетинской, и Юлианы Слащевой, готовых брать на себя ответственность за перезапуск самых любимых мультфильмов. «Ну, погоди!» — это ведь уже не просто мультфильм, а архетип, часть ДНК, и любые попытки что-то в нем изменить или поправить — вызывают могучее отторжение зрительского организма.

Заяц, например, уже бесит — тощий фитоняш с лодыжками напоказ, а самое главное — сменивший детскую округлость на подростковую угловатость. Осетинская сказала, что дизайнеры перебрали 30 вариантов его образа, но может быть спокойна: хоть тысячу — привыкшим к классическому облику не угодит. Тут самое главное, чтобы живой был и цельный — тогда есть шанс полюбиться уже новому поколению. Вот и надеемся, что работа дизайнеров совмещалась с искренним творчеством художников — без искры которых самый симпатичный образ будет выглядеть куклой-пустышкой.

На всякий случай «Союзмультфильм» диверсифицировал риски. Возможно, понимая, что прямая копия персонажей сравнения не выдержит, решили взять количеством — в мультфильм пообещали ввести целый ряд новых героев: семью богомолов, Косулю, Ежика, Котенка, Свинку и спортивного Барсука Тима. Первый сезон будет состоять из 52 серий, мы очень честно постараемся их полюбить и младшим из детей даже дадим посмотреть раньше, чем оригинал — чтобы смогли оценить свежим взглядом.