{ 10 сентября 2021 }

Хотим еще больше Петрова!

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Netflix определился с планами на будущее в России. Вторым после «Анны К» сериалом станет безымянная пока работа студии «Водород» с Александром Петровым в главной роли. Из сюжета пока известно мало — только сама идея: герой Петрова ставит в тюрьме спектакль с заключенными.

У сериала сразу три продюсера: президент НМГ Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures Федор Бондарчук и сооснователь «Водорода» Михаил Врубель. Режиссерский тандем из Эдуарда Оганесяна («Чики») и Алексея Камынина («Хандра») начнет съемки уже осенью.

Как признавались продюсеры, сотрудничать с Netflix сложно, но полезно: совсем другой уровень отчетности, четкости и производства. Так что хорошо, если Netflix и правда пришел надолго: ярко мыслить и талантливо снимать у нас всегда умели, а вот с организацией процесса уж точно есть чему поучиться.

Ну, и надо понимать, что у стриминг-гиганта здесь не только интересы импорта нашего контента, как может порой показаться из новостей — российский рынок стремительно растет, и Netflix своим грамотным сотрудничеством элементарно наращивает базу российских подписчиков. Сейчас его доля — 8,9% после ivi, «Кинопоиск HD» и Okko. А вот выгодно ли нам поддерживать зарубежную платформу, скорее всего, в ущерб отечественным — вопрос второй и сейчас неактуальный, как когда-то было с YouTube.

НЕВМИНКУЛЬТ


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