Хороша Маша, да в голове — каша

Вот ничего не могу дурного сказать про Машу Шукшину. Маша как Маша. Как большинство Маш. Красивая, вполне талантливая.

А что еще от актрисы нужно? Как в анекдоте — ты только хады.. туда-сюда.. Нэ говоры толка…

Не получается у Маши НЕ говорить.

Нет, в принципе все правильно говорит — и что культура хромает, и что ток-шоу развращают людей. И эти бедные люди и не хотели приникать к замочным скважинам, чтобы полюбоваться на грязное белье именитых семей. А их заставляют.

И что насильно заманивают знаменитую маму Маши, и их родственников. И даже отчима Алибасова. Просто хватают за руки и за пазуху деньги суют. Пачками.

Но, впрочем, надо отдать должное Маше — она в этом не участвует. В ток-шоу. И старается отмежеваться.

Но энергия в ней клокочет. И хотя она не либералка, не коммунистка, не…

С ней обстоит дело еще хуже — она экзальтированная сектантка.

Это — новое явление в нашей политической жизни. Их будет прибывать и прибывать.

Они не хотят видеть мир реально. Не обладают здравым смыслом. Не понимают, что последствия краха 90-х нельзя устранить одной волей или просто желанием.

Ну казалось бы — ее бурная деятельность анти-ваксера. С круглыми столами, заявлениями и так далее На чью мельницу льется вода? на пользу России?

Ни в коей мере. Да, вирус запущен чьей-то злой волей. Это понятно. Но Россия сделала все, чтобы по возможности смягчить последствия. И создать не одну вакцину. И обезопасить СВОЕ население СВОЕЙ вакциной.

Нет, вопли, взвизгивания — все плохо, предательская власть. В России жить невозможно (это слова Маши).

А где тогда можно жить?

И вот эти метания они, собственно, не чисто ее измышления. Такими экзальтированными дамами достаточно просто управлять. И это еще один способ расшатывания того, что уже построено.

Только не со стороны либералов, а со стороны — особо темной массы, которая, впрочем, мало от них отличается. От либералов. И тоже вставляет колья в движущиеся колеса.

И ведь кто-то придумал это неплохо — обаятельная Маша с страстным голосом, обличающим пороки. И ведь не придраться..

Но — к чему придем-то? К очередной секте?

Ведь неспроста ее уже наградили каким-то Орденом за Отечество.

Так и видны уши либералов — их почерк.

А так — хороша Маша. Много еще пользы Отечеству принесет. Умело управляемая все теми же…