Перемещение Тины Канделаки из кабинетов «Матча» в «Газпром-Медиа» имеет непосредственную связь с будущей войной за медиа и рекламные права на матчи Российской Премьерлиги.

Точнее, никакой войны не будет — ОККО и ГПМ вместо повышения ставок пришли к «джентльменскому соглашению» о разделе прав, одним из условий которого и стало устранение одиозной медименеджерки от управления спортивным телеканалом. Последней каплей стала скандальная реклама с «похоронами» испанского футбола на «Матче», после чего нынешними владельцами ОККО была поставлена задача перебить предложение ГПМ «любой ценой».

Сообщают, что простым пользователям станут доступным «клубные абонементы» и ряд других ништяков в виде скидки на продукты экосистемы Сбера и так далее Подробности станут известны ближе к моменту перехода прав.