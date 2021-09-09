{ 9 сентября 2021 }

Перемещение Тины Канделаки

Рубрики: [Telegram]  [ТВ]  

Перемещение Тины Канделаки из кабинетов «Матча» в «Газпром-Медиа» имеет непосредственную связь с будущей войной за медиа и рекламные права на матчи Российской Премьерлиги.

Точнее, никакой войны не будет — ОККО и ГПМ вместо повышения ставок пришли к «джентльменскому соглашению» о разделе прав, одним из условий которого и стало устранение одиозной медименеджерки от управления спортивным телеканалом. Последней каплей стала скандальная реклама с «похоронами» испанского футбола на «Матче», после чего нынешними владельцами ОККО была поставлена задача перебить предложение ГПМ «любой ценой».

Сообщают, что простым пользователям станут доступным «клубные абонементы» и ряд других ништяков в виде скидки на продукты экосистемы Сбера и так далее Подробности станут известны ближе к моменту перехода прав.

Методичка


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