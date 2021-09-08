Государство поддержало частные театры

Народный артист России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон предложил перепрофилировать часть театров в спальных районах Москвы под концертные залы, в которых могли бы выступать молодые исполнители. – Не имеет ли смысл часть этих театров [Читать...]

В любом областном центре есть два, максимум – три театра. Какой-нибудь «театр русской драмы имени братьев Черепановых» и ТЮЗ. Оба сводят концы с концами за счет концертов Стаса Михайлова и новогодних елок, а актеры, чтобы не умереть с [Читать...]

В любом областном центре есть два, максимум – три театра. Какой-нибудь «театр русской драмы имени братьев Черепановых» и ТЮЗ. Оба сводят концы с концами за счет концертов Стаса Михайлова и новогодних елок, а актеры, чтобы не умереть с [Читать...]

Метрополитен Опера объявила в среду, что в связи продолжающейся эпидемией коронавируса отменяет весь театральный сезон 2020-2021 года. Один из крупнейших мировых оперных театров был закрыт с середины марта, потерял 150 миллионов долларов доходов и был вынужден уволить более [Читать...]

Александр Еремеев (на фото) назначен на должность директора Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Решение о его назначении было принято на заседании Совета директоров театров, которое состоялось 5 мая 2015 года в Департаменте культуры города Москвы. [Читать...]