Государство поддержало частные театры

Сорок частных театров по всей стране получат финансовую поддержку. Полный список получателей грантов, выбранных в рамках конкурса, можно найти на сайте Российского фонда культуры. Деньги пойдут на создание новых постановок.
Общая сумма поддержки — 50 миллионов рублей. Суммы каждого гранта варьировались: от 200 тысяч до 2,5 миллионов. При выборе бенефициаров изучали не только документацию, а и саму труппу: ее профессионализм, участие в фестивалях и наличие премий. Серьезно помог в выборе и мониторинг частных театров, проведенный Минкультом вместе с Союзом театральных деятелей — по его итогам был создан реестр негосударственных театров, в который вошли 374 учреждения.
Ольга Любимова отметила, что период пандемии стал для частных театров настоящим испытанием, поэтому в Минкульте неоднократно обсуждали оказание им адресной поддержки, считая такие заведения яркой частью культурного пространства страны. Как видим, обсуждениями не ограничилось, и театры ожидает существенное подспорье.