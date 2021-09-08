{ 8 сентября 2021 }

Государство поддержало частные театры

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Сорок частных театров по всей стране получат финансовую поддержку. Полный список получателей грантов, выбранных в рамках конкурса, можно найти на сайте Российского фонда культуры. Деньги пойдут на создание новых постановок.

Общая сумма поддержки — 50 миллионов рублей. Суммы каждого гранта варьировались: от 200 тысяч до 2,5 миллионов. При выборе бенефициаров изучали не только документацию, а и саму труппу: ее профессионализм, участие в фестивалях и наличие премий. Серьезно помог в выборе и мониторинг частных театров, проведенный Минкультом вместе с Союзом театральных деятелей — по его итогам был создан реестр негосударственных театров, в который вошли 374 учреждения.

Ольга Любимова отметила, что период пандемии стал для частных театров настоящим испытанием, поэтому в Минкульте неоднократно обсуждали оказание им адресной поддержки, считая такие заведения яркой частью культурного пространства страны. Как видим, обсуждениями не ограничилось, и театры ожидает существенное подспорье.

НЕВМИНКУЛЬТ


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