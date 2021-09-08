Питерская «Опричнина» в Москве

Москва увидит «Опричника», но всего один раз. Спектакль Сергея Новикова и Александра Соловьева, признанный самым ярким событием сезона в Северной столице, получит шанс стать таковым и в Белокаменной. Единственное выступление состоится на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, слегка удивив именно этим выбором, а не «Геликон-оперой», хорошо знакомой с творчеством Сергея Новикова.

Очень своевременно. Сейчас, когда сцены и экраны регулярно захватывают те, для кого Чайковский — «хайповый гей для очередной зловонной киношки», самое время напомнить о том, кем Петр Ильич являлся в первую (и для широкой публики единственную) очередь — гением музыки.

С «Опричником» у композитора, кстати, складывалось непросто. Даже успех у прессы и зрителей не снижал недовольство Чайковского своим творением. Петр Ильич запретил печатать партитуру, пока не сделает новую редактуру, которую в итоге закончить и не успеет. Создатели спектакля изучили его правки, оптимизировали партитуру, убрали избыточные повторы, драматургически переосмыслили отдельные фрагменты и убрали избыточные повторы, да.

Неизвестно, понравилось бы Петру Ильичу, но событие в любом случае громкое, так что будем следить.