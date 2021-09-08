{ 8 сентября 2021 }

Маша и Медведь отдубасили очередные рекорды

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Отечественный мультсериал «Маша и Медведь» сшиб с YouTube планку в 100 млрд просмотров. Аудитория мультфильма продолжает стремительно увеличиваться: еще в прошлом году хватало поводов похвастать цифрами, а в нынешнем — число подписчиков только англоязычного канала мультика уже удвоилось по сравнению даже с этими показателями.

Проект уже внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube. Права на показ нескольких сезонов медиа-гиганты (Netflix и CCTV) выкупили еще два года назад и явно об этом не жалеют.

Нравится нам поведение Маши или не очень, но одно можно сказать с уверенностью: она — совершенно точно дитя эпохи, гиперактивная героиня нашего времени и отражение всех его достоинств или недостатков. Потому, наверное, и открывает с ноги дверь в любой дом: от Малайзии до Парижа, с ходу становясь там своей.

НЕВМИНКУЛЬТ


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