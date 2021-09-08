Орландо Блумом заделают пробоину в пиратской франшизе

Изрядно штормит «Пиратов Карибского моря», но хоть туман неведения рассеиваться начал. Судя по свежим новостям, продюсеры догадались, что заменять капитана Джека Воробья блондинкой, пускай даже одной из самых отчаянных на свете, идея не особо многообещяющая. И в хищную компанию к Марго Робби решили добавить ностальгически милого Орландо Блума.

Лучше комбинации в нынешних реалиях не придумать. Раз уж решили, что имидж Джонни Деппа никуда не годится для роли пирата (негодяй посмел развестись с гадившей ему в постель и отрезавшей стеклами пальцы Эмбер Херд!), нужна была фигура примерно схожего для франшизы масштаба. Очень здорово, что смекнули: тупо заменить мужика бабой и подогнать под нее знакомую сценаристку — это порадовать шизанутых активисток, но не зрителей. Вот и вспомнили о спасительной фигуре Уилла Тернера в исполнении заслуженного Леголаса Голливуда.

Это для детворы «Пираты Карибского моря» связаны только с Джеком Воробьем, а кто постарше — хорошо помнит как главного именно Орландо Блума в компании начинающей Киры Найтли, да и потом он временами мелькал в могучей тени маэстро. Так что, может, что-нибудь и получится. А там, глядишь, суды покажут, кто где мусорил, Джонни Деппа вырвут из лап злобного кальмара и придумают новый виток слегка подзациклившейся истории.