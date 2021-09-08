«Блокадный дневник» свяжет два хрупких мира

Уже 8 сентября в прокат выходит драма «Блокадный дневник» — глубокая визуализация воспоминаний свидетелей блокады Ленинграда. Режиссер Андрей Зайцев поделился своими впечатлениями:

— Когда читаешь воспоминания блокадников, перед глазами все то, что они чувствовали, что пережили и что с ними происходило. Это такая концентрация боли и страданий. <…> Это, конечно, было тяжелейшее чтение. И после прочтения Гранина я понял, что я должен эту прямую речь передать.

По словам режиссера, фильм сейчас особенно актуален, ибо пандемия вновь выявила хрупкость мира. Ясно, что полновесно сравнивать никто не возьмется: как ни нравится современникам мнить из себя жертв или героев сложных времен, лениво скользя пресыщенными глазами по набитым холодильникам, а уж не с блокадным Ленинградом, пожалуйста, сравнивайтесь.

Вот и здорово будет многим увидеть, что такое поистине жизнь как подвиг, а хрупкость мира осознать в том смысле, что мы, хоть и живем сейчас не в пример сытнее и безопаснее — можем очень быстро скатиться в условия, о которых через 80 лет будут снимать жуткие кинофильмы. Это если мы все-таки выживем.