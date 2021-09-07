Иван Колесников и его двойная жизнь

В Москве завершись съёмки остросюжетной драмы телеканала НТВ «Тверская». В центре сюжета – майор МВД Иван Соболев, который ведёт двойную жизнь и находится по обе стороны закона. Главную роль в картине исполнил популярный актёр театра и кино Иван Колесников. В проекте также задействованы Лукерья Ильяшенко, Виталий Кищенко, Игорь Филиппов и Александр Крассовский.

Майор МВД Иван Соболев (Иван Колесников) приезжает в Москву и сразу оказывается под подозрением в убийстве: его будущие коллеги ещё не знают, что он – их новый шеф, а именно – начальник УГРО отделения «Тверская». До переезда в столицу он воевал начальником СОБР в горячих точках, но получил ранение, несовместимое с дальнейшей службой в отряде. Ему предложили хорошую должность дома, в Сибири, но Соболев, имея скрытые мотивы, попросился в Москву. Появление Соболева на «Тверской» нарушает привычную жизнь сотрудников. Он с первых минут вызывает неприятие подчинённых: они любят Бондарева (Александр Красовский), которому как раз и пророчили место начальника УГРО. Бондарев хоть и не очень умный и удачливый, зато прямой, смелый и честный опер. А начальник полиции Зацепин (Игорь Филиппов) вообще подозревает, что Соболев хочет подсидеть и его самого. Одним словом, отношения у Соболева и отделом, и с начальством, и с блестящим адвокатом Луизой (Лукерья Ильяшенко) не складываются.

«Этот фильм о том, что человек приехал из глубинки в Москву в одной целью – отомстить за своих близких. Но в то же время именно здесь он находит любовь и друзей, кардинально меняется по отношению к людям. Думаю, вся задумка в том, что жизнь человека за 10 серий кардинально меняется», – говорит Иван Колесников.

Да и сам Соболев по приезду в Москву начинает жить двойной жизнью. С одной стороны, он нормальный мужик, суперпрофессионал, наивный провинциал и бессистемный эрудит, любимец женщин, обладатель уникального нюха и метода сыскаря, может заметить непонятную для других деталь и с помощью неё раскрыть дело любой сложности. Но с другой – «работает» на бизнесмена Неретина (Виталий Кищенко) и в свободное от полицейской работы время сам совершает противоправные действия. Что скрывает Соболев и зачем ему работа по обе стороны закона? Что движет честным полицейским и оправдаются ли его мотивы, которые он преследует с самого начала истории?

«Для меня это совершенно неожиданный герой. Это такой некий «Крокодил» Данди, человек, который приехал из Сибири в Москву с определённой целью – некой местью. Такой разбитной сибиряк, что для меня не свойственно, ибо я коренной москвич и никак не СОБРовец. Для меня эта роль что-то новое. Парень, не подходящий под мою внешность и совершенно не моего характера и внутреннего мира. Совершеннейший антипод. Но есть у нас и схожесть – юмор. В остальном мы полностью отличаемся», —говорит Иван Колесников.

Съёмки картины проходили в Москве и Московской области.

Фото PR НТВ.