Ещё двух маленьких девочек изнасиловали и убили. Поймали эту сволочь. Почти сразу поймали — особенно и искать не пришлось. Рецидивист. Отсидел за изнасилование ребёнка, вышел, был взят на учёт, нарушил и… Ну, возбудили дело заодно и против надзорных органов, которые проявили халатность. И что с того толку? Детей не вернёшь. И родителям их не поможешь. А смертной казни ни за что, даже за самые страшные преступления, в том числе против детей, у нас нет. Она у нас не применяется. Мы к европейскому гуманизму стремимся. Как подписало в 90-х начальство наше свои прекраснодушные обязательства перед Евросоюзом, так до сих пор их и выдерживает. Так что педофилов, убийц, маньяков и прочих садистов мы коллекционируем, в том числе пожизненно.

Всегда и у всех народов их уничтожали. Нормальная выбраковка. Ничего другого для того, чтобы обеспечить своим и чужим детям хоть какую-то безопасность не придумано. И тут не в том вопрос, что если эту сволочь посадить пожизненно, она будет дольше мучиться. Не надо. Добрее надо с ними. Расстрел, виселица или гильотина, не так уж важно. Главное, чтобы все, кого ещё не убили, не изнасиловали и не замучили жили спокойно, а не под вечным дамокловым мечом. Встретишь ты убийцу, не встретишь… Не ходит он по белому свету, так и нет такой опасности. Ровно также, как и с террористами. Пускай они все лучше с Б-гом общаются — лично и напрямую. Многим хорошим людям оттого польза будет и жизни их не будут растоптаны и искалечены. Что для власти важнее?

Нет, понятно, что для начальства все эти, с их детьми, которые там, внизу копошатся, особо не интересны. Оно всё оценивает со своего шестка. Зачем ему тёрки с европейцами? После этого труднее будет с ними торговать. Санкции опять огребать, протесты юристов и правозащитников, да и свои начнут нудить и за бока хватать, насчёт того, что совсем режим озверел — казнить начал. А кого начал, им же безразлично. Они в теоретическом мире живут, иллюзорном. Там конкретные дети ничего не стоят, там есть духовность, права человека и высшие моральные ценности. Как услышишь про это, на куски рвать хочется. Особенно после того, как очередного ребёнка убьют. Так что понятно, что раз нет у населения никаких надежд на государство, оно само начинает вычислять и убивать тех, кого считает необходимым.

Складывается ситуация, вроде недавнего убийства подозреваемого в педофилии в Самаре. Тоже две девочки пали жертвами. Ну, его и прикончили. Против закона это? Ну, да. Так нету больше веры ни в какие законы у огромной прослойки населения. И в то, что они после выборов поменяются, тоже нет. Разве что, к худшему. А предложения, вроде электронных браслетов для вышедших на свободу педофилов, ради усиления контроля… Это, как с химической кастрацией, толку от которой — ноль без палочки. Браслет обмануть не проблема. Для этого в стране столько технических специалистов есть… Что до химии — не сможет насиловать, значит будет пытать. И что с этим делать? Пока что, кроме восстановления и реального применения смертной казни, нечего.

Что до судебных ошибок, которые якобы неизбежны, и чтобы их избежать у нас не казнят… Тщательнее работать надо. Карать за такие ошибки — и строго. Работу силовых ведомств отстраивать. И не в неизвестном будущем, а здесь и сейчас. Менять кадры. Правоохранителей натаскивать и жёстко отслеживать, чем они занимаются. Короче — делом заниматься, а не словоблудием. Оно, конечно, непривычно, да и не хочется. Зато народ во власть поверит и не придётся ему самосуд вершить, как сейчас, чтобы добиться хоть какой-то справедливости. Но, впрочем, кого это интересует… У верхов дети под надзором и под охраной. У их ближнего круга — тоже. А все остальные, если что, побузят и забудут. Не у каждого же ребёнка убивают. Зато у нас страна прогрессивная и с либеральными законами. До рвоты.