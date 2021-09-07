Кудрин заявил о необходимости срочной распродажи госсектора

Алексей Леонидович Кудрин в очередной раз порадовал заявлением о необходимости срочной распродажи госсектора, поскольку во-первых его у нас слишком много, во-вторых госкомпании редко становятся лидерами роста и в-третьих, в Соединённых Штатах Америки все ведущие и наиболее успешные компании из числа крупнейших — частные. В общем, продавать надо всё, что только у государства есть, и поскорее. Он, правда, не уточнил, кому именно, откуда придут деньги и куда они денутся после продажи. Ну и, раз пошла такая пора, что срочно вынь, да положь остатки страны на прилавок, и дальше только в том вопрос, большими кусками её распродавать, или по мелочи, будут ли частные компании выполнять те функции, которые выполняли государственные?

Или вся тема состоит в том, чтобы в очередной раз пополнить список российских долларовых миллиардеров, а там трава не расти? Не все желающие ещё яхты, длиной в авианосец, закупили? Не все дворцы отстроили? Не у всех свои острова есть? Парк их частных самолётов требует обновления? Или себя желающие обеспечили, а теперь надо детям на несколько поколений сделать задел? Поскольку сказки, про эффективность и неэффективность того и этого, надо было раньше рассказывать. Как минимум до коронавируса. А уж ссылки на пример Америки… Нет, в 90-х оно бы на ура пошло. И в 2000-х ещё бы кое-как прокатило. Но с тех пор столько примеров было, к чему наша приватизация приводит, для чего, кем и для кого именно она на самом деле делается…

Так и хочется сказать: «Побойтесь Б-га, Алексей Леонидович. Или, хотя бы, смените аргументы. Нельзя же так лениться! Всё-таки, большие суммы на кону»… Вон, Чубайс старается, с напором прёт, как пожарный гидрант, у которого стопор сорвало. Греф со своими прожектами тоже подбивает какую ни есть доказательную базу. У семейного тандема Кузьминова с Набиуллиной с этим всё более или менее плотно. У Голиковой. На местах и по важным направлениям губернаторы, полпреды и министры вообще на своём как скалы на бреге морском стоят. Не сдвинешь — только взорвать можно, и то, если фугас ядерный применить. А тут… Но, коль пошла такая тема, не следует ли уточнить параметры грядущего распила? К примеру, вне Америки как именно работают компании из тех секторов, о которых идёт речь?

Что по этой части происходит у Китая, Ирана, Турции или аравийских монархий? Что до Соединённых Штатов, там те гиганты, инновационные лидеры и драйверы роста, которые Кудрину так нравятся, откуда родом? Из реального сектора или проходят по части финансовых пузырей и спекулятивного капитала? Сегодня они есть, завтра их нет… Проходили уже, и не только в Великую депрессию, но и в 90-х, в той же Японии. Да и у нас проходили. Какие были результаты? И какие они у нас сейчас? Рекомендации срочно, пока не поздно, чтоб только успеть на отходящий поезд мирового прогресса, копировать великий американский опыт, пока что, несколько раз едва не похоронив страну, загнали Россию в стагнацию, которая на глазах может перейти в рецессию. И Кудрин ко всем этим процессам более чем причастен.

Нет, если он обо всём предпочитает забыть, имеет полное право. На его-то уровне, с тем высоким статусом и положением в государстве, которое он приобрёл в последние два с небольшим десятка лет… Опять же, с теми успехами, по части прорывов в экономике, которые финансисты и юристы из его ближнего окружения, под его высочайшим покровительством и при его личном участии добились… Сколько отраслей создано! Как укрепилась и усилилась страна! Как быстро российский рубль стал конвертируемой валютой! Как уверенно Москва стала мировым финансовым центром, наравне с Лондоном, Гонконгом, Токио и Нью-Йорком! Не стала? А почему? Так что, есть у Алексея Леонидовича пост Самого Главного Счетовода страны с его Счётной палатой, и дай ему Б-г здоровья. Оно для России безопасней.