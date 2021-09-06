Soulja Boy vs Kanye West

ДеАндре Уэй (Soulja Boy) вызвал Канье Уеста на реальный боксерский поединок. А причиной стало то, что Йе вырезал куплет ДеАндре из песни «Remote Control» в своем новом альбоме Donda. Уэй назвал коллегу «трусом» и написал в соцсетях: “Вы знаете, что Канье сам занимался своим альбомом и не дал бы никому сделать что-либо без его разрешения… Так что Канье, просто признайся честно, что ты налажал и удалил меня из альбома сам!”. Позже рэпер сказал что с Уэстом он не враждует, а предложение о бое — просто развлечение. И добавил, что если хорошо подумать, то на этом «поединке века» они могли бы срубить $100-200 млн…

Йе комментариев пока не дал, а вот ДеАндре можно понять. Кто бы на его месте не расстроился?