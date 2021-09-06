{ 6 сентября 2021 }

Soulja Boy vs Kanye West

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [Скандалы]  

ДеАндре Уэй (Soulja Boy) вызвал Канье Уеста на реальный боксерский поединок. А причиной стало то, что Йе вырезал куплет ДеАндре из песни «Remote Control» в своем новом альбоме Donda. Уэй назвал коллегу «трусом» и написал в соцсетях: “Вы знаете, что Канье сам занимался своим альбомом и не дал бы никому сделать что-либо без его разрешения… Так что Канье, просто признайся честно, что ты налажал и удалил меня из альбома сам!”. Позже рэпер сказал что с Уэстом он не враждует, а предложение о бое — просто развлечение. И добавил, что если хорошо подумать, то на этом «поединке века» они могли бы срубить $100-200 млн…

Йе комментариев пока не дал, а вот ДеАндре можно понять. Кто бы на его месте не расстроился?

Шум Гамм


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