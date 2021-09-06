Мурманск в тумане

В Мурманской области начались съемки психологического триллера с элементами притчи «Туман». Несмотря на то, что автором сценария и режиссером выступит довольно новое в жанре лицо — опытная документалистка Наталья Гугуева — набор вполне классический для нынешнего времени: сложная природа как один из персонажей, нерешенные семейные проблемы и много-много тумана.

Впрочем, и некоторая свежая струя ожидается. Если в последние годы наши авторы повадились больше пугать-развлекать мистикой, обнажать драные характеры и только задавать суровые вопросы — притчевая составляющая «Тумана» таит также и надежду на попытку ответов.

Съемки только начинаются (они пройдут в Мурманске и Териберке), а нам уже обещают, что природа выступит зеркалом застрявших в обидах душ: когда герои находятся в конфликтной ситуации, природа отвечает им тем же, затягивает в болота и топи, подстерегает в каменных ущельях, запутывает в сопках. Но когда люди испытывают друг к другу любовь, сочувствие, сострадание, то и природа начинает помогать им, дает подсказки и выходы из ловушек — и туман, хотя бы на время, рассеивается.

Хорошо, если так. А то при всей радости от жанровых успехов, нельзя не заметить, что нагонять лишнего тумана в кадр у нас уж больно полюбили. Хочется уже и потеплее чего-то, помудрее.