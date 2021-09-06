Прощай, Великолепный!

Доминик Джокер выпустил в свет видеоклип на песню «Прощай», в основу которой легло стихотворение Максима Горького. Песня «Прощай» родилась из импровизации: в конце прошлого года на съемках украинского шоу «Битва композиторов» в качестве одного из творческих заданий участников [Читать...]

Один из основоположников итальянского неореализма Лукино ВИСКОНТИ умер 17 марта 1976 года в Риме от сильной простуды. А родился он в Милане 2 ноября 1906 года. “Послужной список” великого режиссера огромен, почти неправдоподобен. Семнадцать кинофильмов, вошедших в золотой [Читать...]

В датском триллере «Спасение», съемки которого только что начались в Йоханнесбурге, снимутся Ева Грин («Казино «Рояль»), Джеффри Дин Морган («Хранители»), Эрик Кантона («В поисках Эрика») и Мадс Миккельсен («Охота»). Снимает триллер режиссер Кристиан Левринг («Король жив», «Не бойся [Читать...]

Актриса Мерьем Узерли впервые став мамой. Звезда сериала «Великолепный век» родила дочь. Счастливым событием актриса поделилась на своей странице в фейсбуке и даже выложила там первое фото малышки. Мерьем Узерли написала, что безумно рада появлению дочери на свет, [Читать...]

13 апреля 2011 года, в Калвер Сити сопредседатели правления студии MGM Гарри Барбер и Роджер Бирнбаум, а также председатели правления компании Sony Pictures Майкл Линтон и Эми Паскаль объявили, что принято решение о совместном финансировании и международном кинотеатральном [Читать...]