Прощай, Великолепный!

Сегодня на 89-м году жизни скончался легендарный французский актёр Жан-Поль Бельмондо.
Он снялся в нескольких десятках ярких фильмов, ставших классикой мирового кинематографа. Удостоен множества наград, в том числе, Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Однажды, в 1967-м, даже исполнил роль Джеймса Бонда в вольной интерпретации романа Яна Флемминга Казино «Рояль». Но больше всего мы запомним, конечно, драматический триллер «Профессионал», когда в последних кадрах его герой под всемирно известную композицию Chi Mai Эннио Морриконе трагически гибнет от рук его же сослуживцев.
Прощайте, мастер.