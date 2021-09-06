{ 6 сентября 2021 }

Прощай, Великолепный!

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Жан-Поль Бельмондо

Сегодня на 89-м году жизни скончался легендарный французский актёр Жан-Поль Бельмондо.

Он снялся в нескольких десятках ярких фильмов, ставших классикой мирового кинематографа. Удостоен множества наград, в том числе, Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Однажды, в 1967-м, даже исполнил роль Джеймса Бонда в вольной интерпретации романа Яна Флемминга Казино «Рояль». Но больше всего мы запомним, конечно, драматический триллер «Профессионал», когда в последних кадрах его герой под всемирно известную композицию Chi Mai Эннио Морриконе трагически гибнет от рук его же сослуживцев.

Прощайте, мастер.

НЕВМИНКУЛЬТ


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