{ 6 сентября 2021 }

Линдеманн продолжает русификацию

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Тилль Линдеманн в качестве специального гостя выступил на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Вокалист Rammstein спел на русском уже знакомую песню «Любимый город» под аккомпанемент военных оркестров.

Присутствие именитого немца удивлять не должно. Фестиваль действительно международного уровня, и гостям здесь рады. Среди них можно выделить военный оркестр вооруженных сил Греции «Тесей», оркестр полиции Катара, ансамбль сухопутных и военно-воздушных сил Мексики.

Впечатляют и отечественные коллективы. На Красной площади уже выступили Российский президентский оркестр и рота специального караула президентского полка, центральный пограничный ансамбль ФСБ, образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии, коллектив Кремлевской школы верховой езды и московский казачий хор, а также рота почетного караула Преображенского полка.

НЕВМИНКУЛЬТ


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