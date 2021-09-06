Линдеманн продолжает русификацию

Зеленского снова подставили. На этот раз президентский полк сходил на прощание с ветераном украинских повстанцев и дивизии СС. Громкие заголовки должны связать «еврея Зеленского» и СС. В России довольны. Но президентский полк не подчиняется Зеленскому, это не аналог [Читать...]

Тилль Линдеманн заменил Мирей Матье на фестивале «Спасская башня». На закрытии фестиваля солист Rammstein исполнит песню «Любимый город может спать спокойно», которая была написана о советских лётчиках, участвовавших в Гражданской войне в Испании. Матье не приедет из-за пандемии, [Читать...]

То, что произошло в Кизляре, друзья мои, это не героизм. Это – живое христианство. Исповедничество. Смерть за Христа. Этим, теперь уже святым в самом что ни на есть прямом, а не переносном смысле людям, не нужны ни ордена [Читать...]