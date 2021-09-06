Линдеманн продолжает русификацию

Тилль Линдеманн в качестве специального гостя выступил на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Вокалист Rammstein спел на русском уже знакомую песню «Любимый город» под аккомпанемент военных оркестров.
Присутствие именитого немца удивлять не должно. Фестиваль действительно международного уровня, и гостям здесь рады. Среди них можно выделить военный оркестр вооруженных сил Греции «Тесей», оркестр полиции Катара, ансамбль сухопутных и военно-воздушных сил Мексики.
Впечатляют и отечественные коллективы. На Красной площади уже выступили Российский президентский оркестр и рота специального караула президентского полка, центральный пограничный ансамбль ФСБ, образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии, коллектив Кремлевской школы верховой езды и московский казачий хор, а также рота почетного караула Преображенского полка.