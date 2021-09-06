В Москве завершается основной киносмотр военно-исторического кино

Завершается III Международный фестиваль «Дни военно-исторического кино», который внезапно стал одним из самых значимых мероприятий в области кинематографии. Фестиваль заметно вырос и в этом году охватил 5 регионов и 17 стран мира. К «традиционному» кинотеатру «Поклонка» добавились кинотеатры «Москино», Музей кино, Музей техники Вадима Задорожного, Музей обороны Севастополя и даже 35-я береговая батарея. Международный охват обеспечило Россотрудничество Евгения Примакова, организовав показы конкурсных фильмов на своих площадках от Германии и Франции до Индии и Монголии.

Помимо Ольги Борисовны, официальные приветствия участникам и гостям направили советник Президента Владимир Толстой, а также Министерство обороны и руководители профильных думских комитетов. Генеральным информационным партнером смотра традиционно выступил ТАСС.

Фестиваль символично открылся «Разгромом немцев под Москвой» — помимо идеологического значения, эта картина принесла Советскому союзу первую статуэтку Оскара. Сам «первый Оскар» можно было увидеть там же — его специально доставили из Музея кино. Далее смотр представил больше 30 фильмов — среди них как современные «Батальонъ», «Красный призрак», «Сын Саула» и «Уроки фарси», так и ставшие уже классикой «Александр Невский» и «Касабланка».

Одной из главных тем фестиваля стал прошедший 75 лет назад Нюрнбергский трибунал. Гости увидели документальную хронику процесса, ранее никогда не показанную на широком экране. Спикерами той сессии выступили Михаил Руденко, внук советского гособвинителя Романа Руденко, а также генерал-лейтенант ФСБ Василий Христофоров.

«ДВИК» завершился, но память осталась. Фестиваль хорош не только сохранением исторической памяти и популяризацией патриотической темы. Это еще и мощная идеологическая акция, которая максимально широко посылает нужные сигналы. Вероятно, будущее именно за таким форматом.