{ 6 сентября 2021 }

Новый альбом Little Simz

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Новый альбом Little Simz был горячо ожидаем людьми, активно следящими за современной хип-хоп сценой. Своими предыдущими полноформатниками девушка доказала, что за ней, как минимум, нужно следить — женский хип-хоп ещё никогда не звучал так уверенно и сконцентрированно.

После дерзкого «GREY Area», полного стильных шлягеров и громоздких бэнгеров, Симз решила выпустить самую глубокую и целостную работу в своей дискографии — это не просто альбом, а мощное заявление, которое останется в памяти надолго. Девушка скрещивает отчаянное саморазрушение с размышлениями о феминизме, интерлюдиями, звучащими, как саундтрек к фильму про Короля Артура, и парочкой колких репрезентов. Этот альбом воспринимается, как вызов всему рэп-сообществу: мало того, что читает девушка (а хороших эмси противоположного пола сейчас по пальцам пересчитать), так и сама работа не содержит ни одного намёка на какой-то коммерческий хит, оставаясь при этом крайне серьёзным и масштабным проектом.

Не зря пластинка называется именно так: какими бы пафосными ни были аранжировки и как бы приятно местный соул ни ласкал уши, «Sometimes I Might Be Introvert» остаётся личной и закрытой работой, в которой придётся копаться, чтобы полностью понять чувства и переживания рэперши. Такими темпами Симз может стать самой настоящей мессией женского хип-хопа — неким аналогом Кендрика Ламара, только про женщин и для женщин.

Тихое Место


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