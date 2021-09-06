Голливудский гимн для «Краснодара»

Группа «Копенgаgен» сняла видеоклип на композицию «Мир» со своей одноименной пластинки. Съемки ролика проходили на одном из стадионов Санкт-Петербурга. – Мы искали стадион для съемок, и мы рассматривали стадион «Петровский», стадион на котором у нас сейчас играет «Зенит», [Читать...]

Вышел в прокат фильм «Побег» (Россия, 2005). Режиссер Егор Кончаловский, в ролях – Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков, Любовь Толкалина, Виктория Толстоганова и др. Преуспевающий хирург Евгений Ветров (Евгений Миронов) оказался незаслуженно обвинен в убийстве своей жены [Читать...]

КАК ОТНЕСЛАСЬ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЗАПИСИ РОССИЙСКОГО ГИМНА? – Буквально две недели назад мне пришло официальное письмо, в котором была заявлена дата записи. Я сверила ее со своим графиком. Так удачно сложилось, что 23 сентября я буду [Читать...]