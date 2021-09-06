27 августа перед матчем с футбольным клубом «Рубин» впервые прозвучал новый гимн «Краснодара». Особенностью гимна стало то, что написал его лучший голливудский композитор — Ханс Циммер. Представители ФК умалчивают, как долго велись переговоры с композитором, но положительным ответом они обязаны владельцу ФК Сергею Галицкому. Именно им был построен офигенный цифровой стадион в Краснодаре, создана футбольная академия для детей, да ещё и разбит один из лучших в России парков вокруг стадиона. Сам Ханс о работе над гимном говорит следующее: «Музыка объединяет людей через континенты и языки также, как и футбол. Подобные академии и этот стадион мотивируют людей со всей планеты заниматься спортом. Это место не просто для общения и игры. Здесь царят приключения, энергия и возбуждение. Надеюсь, моя музыка станет проводником этих чувств и будет наполнять вас эмоциями».
{ 6 сентября 2021 }
Голливудский гимн для «Краснодара»
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