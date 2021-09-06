{ 6 сентября 2021 }

Первый рэпер

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Еще задолго до появления рэпа как жанра музыки, песню в похожем стиле исполнил актер и певец Адриано Челентано. В начале 70-х он зачитал речитативом фразы из своей собственной песни «Prisencolinensinainciusol», чем заслужил почетное звание первооткрывателя рэпа. Сама песня, кстати, тоже непроста. Мало того, что ее название выговорить нереально, так она ещё и написана на выдуманном языке — смеси английского с итальянским. Ну а смысл песни вполне логичен, Адриано просто подстебнул людей, которые не умеют внятно изъясняться.

А вот транскрипция для любителей скороговорок — «Призенколиненсинайнчузол». Выговорили?

Шум Гамм


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