Первый рэпер

Еще задолго до появления рэпа как жанра музыки, песню в похожем стиле исполнил актер и певец Адриано Челентано. В начале 70-х он зачитал речитативом фразы из своей собственной песни «Prisencolinensinainciusol», чем заслужил почетное звание первооткрывателя рэпа. Сама песня, кстати, тоже непроста. Мало того, что ее название выговорить нереально, так она ещё и написана на выдуманном языке — смеси английского с итальянским. Ну а смысл песни вполне логичен, Адриано просто подстебнул людей, которые не умеют внятно изъясняться.

А вот транскрипция для любителей скороговорок — «Призенколиненсинайнчузол». Выговорили?