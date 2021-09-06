Дубль № в этот раз повезет

Объявили о создании нового паевого фонда «СинеФинанс» для инвестиций в кино и сериалы на разных стадиях. Его консультантом стал продюсер Владимир Соловьев, а планы звучат примерно так:

Привлечь на старте миллиард с небольшим и начать вкладывать с объемом инвестиций — 10-50 млн на проект, с целевой доходностью в 20% годовых. Также есть готовность покупать литературные права на экранизацию и для перепродажи, закупать и реализовывать иностранный контент в России и окрестностях, инвестировать в компании, занимающиеся киношными павильонами, графикой и тому подобное

Сомнений у специалистов хватает. Инвестиционный кинорынок поделен Фондом кино, «Кинопраймом», МТС и другими игроками. Иностранного контента тоже с перебором — свой бы поддержать. Ну а в первую очередь внушает скепсис предыдущий опыт. Промахнулась «Тройка диалог» (не удалось заработать даже на крутых «Смешариках»), растаяли ICO-проекты Федора Бондарчука (Cinemico) и Константина Хабенского (Cinematix). Разве что у «Кинопрайма» Романа Абрамовича более-менее пошло, да и то ниже ожидаемого из-за дефицита подходящих проектов.

Одним словом, пожелаем успехов. Инвестиции в кинорынок нужны, но все это должно запускаться системно, вдумчиво и с согласованием позиций между всеми игроками. Хрупкая у нас киноиндустрия, и голый бездумный рубль, ищущий, куда бы ему приткнуться для размножения, не только не поможет, а и помешает — запуская новый виток гонки за прибылью на тупом попкорн-контенте, вместо поощрения талантливых, оригинальных проектов.