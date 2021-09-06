{ 6 сентября 2021 }

Минкульт выделит 200 млн на ремонт в Киностудии им. Горького

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Первые 200 млн рублей будут выделены Киностудии им. Горького в 2021 году на продолжение ремонтных работ в историческом здании, включая восстановление кинопавильонов. Об этом по итогам визита в киностудию рассказала Ольга Любимова.

За два года новому руководству удалось отреставрировать фасад, колонны и входную группу, а также оформить территорию перед студией, сквер и фонтан с аллеей звезд. В целом восстановлены многие помещения, бывшие в аварийном состоянии, продолжается реконструкция кинозала на 500 мест, обновлен комплекс костюма и реквизита (более 15 тысяч единиц).

Важно, что во время восстановительных работ студия не сидит в ожидании их завершения, а активно работает, о чем хорошо известно нашим читателям. Проводятся выставки, уже запущена киношкола для подростков, обсуждается проект масштабного креативного кинокластера и технопарка, в который кроме прочего войдут детско-семейный досуговый центр и современный мультимедийный музей истории кинопроизводства.

А что для киностудии самое главное — идет производство кино. Юлиана Слащева рассказала, что в производстве у киностудии 3 игровых полнометражки, еще 10 картин разных жанров в разработке: преимущественно для молодежной и детско-семейной аудитории. Киностудия планирует снимать до 5 игровых фильмов в год. Не меньше внимания — и документальному кино: уже завершено производство 15 фильмов, еще 30 в разработке (более 200 часов научно-популярного контента). В планах — до 15 фильмов и 3-4 научпоп-цикла каждый год.

НЕВМИНКУЛЬТ


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