Дивны и странны до невероятного дела твои, Г-ди, и далека от их понимания паства Твоя! Неисповедимы пути и непознаваемы помыслы Твои. Ибо токмо волею твоею, Творца всего сущего, мог выступить надысь на черезвычайно далёком от Москвы златоглавой, пока ещё белокаменной, плиткой устланной, бордюрами свежими украшенной, вакцинируемой без устали и к выборам всегда как штык готовой, Восточном экономическом форуме, Анатолий Чубайс, муж славный и менеджер до того эффективный, что само имя его внушает страх всем его недругам. Ибо вечен Чубайс, подобно Агасферу, и как он меняет он места своего пребывания и занятия свои. Начальству лучше знать, куда его в текущем историческом разрезе необходимо поместить, чтобы успел он добить всё, ранее им недобитое. Великий человек. Багатур!

Рассказал Анатолий, свет Борисович, муж былинный, не токмо огненной головой, но и делами своими вельми славный, как повысить зарплаты и пенсии россиянам. Оказалось, нужно всем напрячься и все силы страны на зелёную экономику бросить, коей он по случаю занимается. Как раз так получилось, что велено ему было на ней сконцентрировать усилия свои. А то не всё ещё в стране по части промышленности и энергетики им добито. Есть простор для того, чтобы применил он к ней легендарный «закон Чубайса». Тот самый, который был им открыт в знаменитую своими блестящими результатами приватизацию, отточен в ходе реформ и до невероятного уровня отработан на РАО «ЕЭС». А также дошлифован до состояния поистину удивительного за годы и годы руководства «Роснано» и близким к нему по бешеной результативности «Сколково».

Закон сей прост. Где прошёл Чубайс, там надолго земля родить перестаёт. То ли он отравой какой дышит, аки Змей Горыныч трёхглавый. То ли не держит она его, так что на сажень под ним проваливается. То ли выжигает он всё живое своими инициативами. А может и убаюкивает люд православный и неправославный на пути своём сказками смертоносными и речами мутными, но прельстительными. То ли как Кот Баюн, то ли как умудрённая жизнью цыганка из табора, то ли как йог с мантрами из древнего храма. Так что, деньги все внезапно у него в руках оказываются, и с концами исчезают, а куда они после него деваются, то никому неведомо, окромя него самого. Засим, ждёт нас очередной капец, на сей раз, по «зелёной» линии. Расслабились слишком. Отвыкли от приключений. Но чуйка вещует — зря. Скоро будут. Чубайс грядёт!