Под Херсонесом начались крупнейшие за десятилетия раскопки

Масштабные археологические исследования начинаются в Крыму близ Херсонеса. Территории воинских частей впервые за 100 лет рассекречены, и это открывает путь археологам. Например, воинская часть автобата перебазируется, а ее участок перейдет музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

В общей сложности военные освободят около 20 гектаров земли, что позволит построить историко-археологический парк. На наших глазах формируется музейный кластер мирового уровня, рассказывающий историю античности, Византии и христианства с учетом коллекции уже действующего музея Херсонеса Таврического, насчитывающей более 250 000 единиц хранения.

Высокую оценку будущему проекту уже дали М. Б. Пиотровский, С. П. Карпов, Н. А. Макаров. Специалисты уверены, что, несмотря на хозяйственное освоение и глубокий техногенный слой, в намеченных местах могут быть обнаружены уникальные памятники. Уже найдены нетронутые склепы с останками первых христиан VII-X веков, которые были запечатаны в X веке и впервые вскрыты летом 2021 года.

К 2024 году здесь должны вырасти музеи античности, Византии и истории христианства, а также филиал «Артека»— детский лагерь «Корсунь». Правда, планы пока примерные — многое будет зависеть от хода раскопок. Лишь по их завершении будет понятно, где можно строить, а где нет, да и сами находки способны скорректировать планы, если окажутся особенно прорывными. Все-таки речь о колыбели русского православия — местах для страны исключительно сакральных.