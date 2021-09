Под Херсонесом начались крупнейшие за десятилетия раскопки

В Крыму презентовали концепцию историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Грандиозный парк разместят на территории в 23,3 га. Из них — 11,4 га отдадут под масштабное озеленение, а 3,2 га — под строительство зданий и сооружений. В частности, планируется строительство [Читать...]

Церемония вручения ежегодной премии Women Of The Year («Женщины года») журнала Glamour состоялась 4 июня 2013 г., сообщает The Daily Star. Свои заслуженные награды получили актрисы, певицы, телеведущие, дизайнеры, спортсменки и т. д. Почетный титул главной женщины десятилетия [Читать...]

Объединение нефтяных гигантов России – “ЮКОСа” и “Сибнефти” – имеет еще один аспект: экологический. Ведь, как оказывается, благодаря более высокому уровню концентрации капитала “дитя” этого союза – “ЮКСИ” – обладает высокими возможностями для осуществления экологических программ в регионах [Читать...]