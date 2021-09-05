{ 5 сентября 2021 }

Телевидение не умрет. А «Первый»?

Рубрики: [Telegram]  [ТВ]  

На марафоне «Новое знание» Константин Эрнст заявил, что классическое телевидение сохранится еще как минимум 15 лет. По мнению гендира «Первого канала», телевидение просто не может устареть как явление — устаревают лишь технические способы доставки контента.

Даже такое, мол, убитое интернетом явление, как эфирная сетка, сохранится для людей с «низкой поисковой активностью», а для остальных у каждого канала будет своя интернет-версия, востребованная среди молодежи и аудитории среднего возраста.

Очень оптимистично, конечно. Мы, в принципе, тоже несклонны хоронить современность раньше времени и даже прогнозируем скорый уход маятника в обратную сторону: устав от вопиюще любительского контента и осознав, что его независимость крайне условна, многие зрители ощутят желание вновь тратить время на качественную работу профессионалов.

Другой вопрос, что это совсем необязательно будут телеканалы в их хоть сколько-то классическом виде. Все указывает на максимально индивидуальную, адресную настройку будущих контент-платформ: личную для каждого мозаику из передач совершенно разных, зачастую глубоко специализированных каналов (принадлежащих, возможно, сверхмассивным медиакорпорациям вроде Amazon, Apple или «Газпром»).

Казус в том, что ни в подобном, ни почти в любом ином варианте будущего не видно места именно телеканалам вроде «Первого». Может быть, потому, что, заигрывая со всеми, он давно уже стал лишь техническим способом доставки контента: без лица, характера и хоть сколько-то прослеживаемой идейной нити?

НЕВМИНКУЛЬТ


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