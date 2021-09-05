Российское кино пробует deep-fake

Актер Павел Майков, прославившийся ролью в сериале «Бригада», начинает музыкальную карьеру. Вместе со своей группой «7 %» он выпустил в середине февраля дебютный альбом «Лицо на стене». – Я всегда был музыкантом, – рассказывает Павел Майков. – Но [Читать...]

Отечественное кино в мае 2015 года пришло к худшему показателю по доле полученных им сеансов за эту весну (11,4%), а доля его сборов сократилась до 3% от общей кассы. По данным исследовательского проекта Movie Research, последний майский четверг [Читать...]

A-Company, входящая в холдинг A.R.Films Александра Роднянского, создает дистрибуционное подразделение во Вьетнаме. Подразделение будет создано вместе с бизнесменом Ньема ван Нгуйена, бывшим генеральным директором крупнейшей в стране киностудии Coloa Studio. Компания займется кинотеатральной дистрибуцией и продажей телевизионных прав, ее первым релизом станет картина “Облачный [Читать...]

Российское кино и телевидение идут в авангарде благодаря новым технологиям звука от Dolby. Немое кино ушло в прошлое, и с тех пор ни одну современную картину нельзя представить без изысканного, реалистичного звука. Именно таким его уже около полувека [Читать...]

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус сыграют главные роли в новом фильме Вуди Аллена. По словам артиста, съемки пройдут в Барселоне в июле и августе этого года. Дальнейшие детали, касающиеся будущего проекта, неизвестны, включая и название ленты. Напомним, два [Читать...]