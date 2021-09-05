Российское кино пробует deep-fake

Технологии deep-fake добрались до российского рынка. Раньше компьютерное «омоложение» практиковали маститые голливудские мэтры вроде Скорсезе, который показал огламуренную «старую гвардию» Де Ниро и Аль Пачино в «Ирландце». Опыт вышел, мягко говоря, удачным.
Первым в России модную технику опробовал сервис Premier от Газпром-медиа. Актер Павел Майков «сбросил» 15 лет для роли в сериале «Контакт» — задача, ранее невозможная для гримеров, оказалась решена современными технологиями. Майков похорошел настолько, что не перепутать бы с «Бригадой».
Уверены, что нейросетевая процедура приживется — но не уверены, что сообществу гримеров это понравится.