{ 5 сентября 2021 }

Российское кино пробует deep-fake

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Технологии deep-fake добрались до российского рынка. Раньше компьютерное «омоложение» практиковали маститые голливудские мэтры вроде Скорсезе, который показал огламуренную «старую гвардию» Де Ниро и Аль Пачино в «Ирландце». Опыт вышел, мягко говоря, удачным.

Первым в России модную технику опробовал сервис Premier от Газпром-медиа. Актер Павел Майков «сбросил» 15 лет для роли в сериале «Контакт» — задача, ранее невозможная для гримеров, оказалась решена современными технологиями. Майков похорошел настолько, что не перепутать бы с «Бригадой».

Уверены, что нейросетевая процедура приживется — но не уверены, что сообществу гримеров это понравится.

НЕВМИНКУЛЬТ


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