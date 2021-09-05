Новый альбом Дрейка выкупит только Рома Мальбэк

К Дрейку образца 2021 года у меня есть ровно одна претензия. Он перестал расти как артист примерно с выпуска «Views». Будучи одним из 5 самых продаваемых имен в мире, канадец довольно странно относится к собственной зоне комфорта, будто бы боясь играть не на домашнем поле. Его музыка в чем-то похожа на бренд Off-White Верджила Абло: иногда Обри подчеркивает какие-то чужие разработки в своих треках, иногда переосмысляет классику, но большую часть времени занимается тем, что пишет на шнурках слово «шнурки». Включая среднестатистический трек позднего Дрейка я знаю, что меня ждет просто ещё один номер от Дрейка, ни больше ни меньше. А я хочу, чтобы музыка меня удивляла. Хочется, чтобы даже кринж был запоминающимся (I am the Glob-glo-gab-galab, как пример).

На самом деле параллелей с «Donda» больше, чем может показаться. Оба артиста ощущают враждебность окружения, оба выпускают релизы с монструозным хронометражем, оба приглашают +— тех же исполнителей на фиты, включая нерукопожатных людей (у Дриззи в кредитсах упоминается Ар Келли) и даже отсылаются к тем же спортсменам (Шакарри, Яннис). Но есть большая разница в подходе: Канье Уэст может устать от Канье Уэста, а Дрейк довольствуется каждым мигом наедине с собой.

Дрейк — сильный персонаж. Несколько лет назад Обри подкосил карьеру Мик Милла серией диссов, после чего сам же поучаствовал в восстановительном процессе коллеги. Позже Дрейк флексил знаменитыми женщинами у себя в клипе, зажимался с ДжейЛо, раздавал бабки направо и налево, в общем вел себя как Марк Цукерберг для богатых — если IT-миллиардер неловко занимается земными делами на камеру, то Дрейк хвастается луком за миллион долларов и убеждает окружающих в том, что способен закончить даже карьеру Канье Уэста одним диссом. Верить этому или нет — решать слушателям. Дрейк в данном случае ещё один маркиз де Карабас жнец плодов своей легенды. Но «Certified Lover Boy» не расширяет легенду. Дрейк уныло отбивается от злорадствующих, не растет как художник и кажется пускает корни в нагретый трон в Торонто. Потенциально — король индустрии, в реальности же царь без царства.

Я добавил себе четыре трека: «Champagne Poetry» (спасибо запитченному сэмплу Битлз), «No Friends In Industry» (спасибо фонк-возвращению в эру IYRTITL), «Way 2 Sexy» (спасибо за возвращение в эру WATTBA) и «Knife Talk» (спасибо легенде Мемфиса Project Pat). Все остальное либо не расслушал, либо не понял, либо это проходная шляпа — черт его знает, я расстроен. Дриззи стелит красиво, но я уже слышал все эти истории. Очень надеюсь, что он уступит по количеству продаж Канье или Лил Насу — не ради победы последнего, просто слушателям не нужен сытый Дрейк. Дайте мне голодного артиста, готового любой ценой выгрызть себе первенство. Индустрии нужны хищники, а на «Certified Lover Boy» на протяжении часа тридцати поет самодовольный травоядный.