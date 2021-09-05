Призывы дядюшки Йенса

Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, призвал Россию и Китай бороться с терроризмом в Афганистане, чтобы “предотвратить нападения оттуда на наши (их — автор) страны”. В свою очередь, НАТО проведёт «работу над ошибками». Ну и, понятно, в западных СМИ замелькала информация, что соответствующих министров, представляющих Москву и Пекин, позовут на очередной сходняк G7. Какое счастье! Выглядит всё это до такой степени очаровательно… То есть, провалив за 20 лет оккупации и несколько триллионов долларов на Ближнем и Среднем Востоке, по части войны с терроризмом, всё, что можно, всё развалив, ничего не построив и сбежав, всё и всех там бросив на произвол судьбы, НАТО хотел бы переложить ответственность за Афганистан на Россию и Китай. Ай, шельмы!

Интересно, разрешили ли американцы Столтенбергу делать такие реверансы или это его инициатива? Мало ли, как оно в этом мире бывает… Они вообще в курсе, что их главные соперники и геополитические противники, которыми по их собственной инициативе объявлены китайцы и русские, теперь должны их и их союзников прикрывать от террористов? Или это отдельно, а борьба с Россией и Китаем, которая не первый год с бешеным напором ведётся ими по всем мыслимым фронтам и направлениям, отдельно? То есть, мы с китайцами будем изо всех сил бороться с террористами в Афганистане (и не только там), которых они против нас на протяжении 40 лет пестовали, вооружали и снабжали? Притом, что талибы от них оружия, снаряжения и военной техники получили столько…

Полные идиоты. И, к слову, с санкциями как теперь будет? Снимут их в одночасье, или они так и будут мёртвым грузом на нас и на КНР висеть? Америка уйдёт с постсоветского пространства и из Восточной Европы? А ещё лучше, выведет свои военные базы из Европы, Японии и Южной Кореи? Перестанет мешать воссоединению с Китаем Тайваня и полной нормализации отношений Японии с Россией? Что вообще изменится в наших отношениях с США и НАТО в целом? Альянс будет распущен за ненадобностью? Все принципы «атлантизма» пересмотрены? Ну, или каким-то иным, Б-г его знает каким способом, Вашингтон и Брюссель заинтересуют собой Москву и Пекин? И с чего это Столтенберг в очередной раз использовал в отношении России и Китая слово «должны»?

Белый человек диких азиатских туземцев наставляет, что ли? Соизволил допустить их до господской забавы — охоты на террористов? Опасной, рискованной и самими господами до такой степени проваленной, что этого даже самые их жёстские критики не ожидали? Называется, водить дураков за салом. В роли будущих дураков… Но тут, как раз, всё понятно. Чего ещё ждать от лидеров «свободного мира»? Свора политических импотентов с бешеным гонором и ностальгией по великому прошлому, без малейших проблесков понимания происходящего на БСВ и в целом, следов разума в глазах. Россия и Китай им всем, оказывается, «должны»… При этом, ни Путин, ни Си Цзиньпин, насколько можно судить, на себя ответственность за безопасность Евросоюза и Соединённых Штатов не брали. Или брали?

Если последнее верно, но этого просто никто не заметил, так, может, Столтенберг расскажет, где, когда и как именно это произошло? А то даже становится неудобно. Такой, вроде бы, солидный дядечка, и так глупо и беспомощно выглядит… Повторим для идиотов, которые за последние 30 лет привыкли глядеть на любого западного чиновника снизу вверх: глупо и беспомощно. И даже не то, чтоб это у нас или в Пекине кого-то очень радовало. Хотя нельзя сказать, чтобы очень печалило. Талибы в Афганистане, конечно, и для Москвы, и для Пекина — головная боль и проблема. Как и все те радикальные исламисты, которых и там, и на Ближнем Востоке в целом, и у нас, и у китайцев более, чем достаточно. Только борются и впредь бороться с ними Россия и Китай будут во имя своей безопасности, а не ради НАТО.

И последнее. Нельзя с одной стороны воевать с террором, а с другой использовать тех же самых террористов против соперников и конкурентов, как это открыто делает Запад. Не получается так. Или война с боевиками, или игра в войну, под решение каких угодно задач каких угодно ведомств. Впрочем, с нацистами в войну у них то же самое было. Из американцев и европейцев по любому получаются такие союзники, что врагов уже не нужно — сами справляются. Надо же и это учитывать! А то, как втравить невесть во что, когда сами во всех своих хитрых комбинациях вконец запутаются — они первые. А как нужно что-то от них самих, так ничего, кроме лжи, подлости и интриг ждать не стоит. Кредитная история у них даже не нулевая — отрицательная. Сказал бы Столтенбергу об этом кто-нибудь?