Форточка на Восток

Восточный Экономический Форум живëт по собственному времени, в силу разницы часовых поясов. Но в 2021 году начало казаться, что и в параллельной реальности. Всю неделю, пока жители Центральной России продирали глаза ото сна, с Дальнего Востока прилетали новости одна изумительней другой.

«Пока вы спали» у Владивостока появился город-спутник под названием «город Спутник» (даже странно, что не V), Курилы превратили в (почти) безналоговый рай (но только до тех пор, пока вы не покидаете Курилы), дальневосточным городам пообещали реконструкцию и инвестиции, а конкретно Владику — свой «Парк Русский» с гольф-клубом и аттракционами.

Всë это, разумеется, замечательно, но вместе с недавними проектами новых сибирских городов наводит на тяжелые мысли. Одно дело, впечатлившись планом модернизации Украины за авторством Зеленского (на деньги Байдена), скоренько набросать «точно такой же, только больше, но другой» для ВЭФ. И совсем другое — всë это действительно построить.

Пример космодрома «Восточный» наглядно показал, как незаметно и безвозвратно испаряются бюджетные средства, будучи подброшенными в воздух (с надеждой долететь из Москвы к Тихому океану). Олимпиаду в Сочи построили так, что для последующего контроля за расходами пришлось возвести спецбытовку для прораба в Геленджике. Если верить планам, то для Дальнего Востока придëтся сделать настоящий баблопровод — и, разумеются, найдутся желающие на эти трубы «присесть».

Если очень хочется войти в историю как Петр Первый, стоит хорошо помнить как и когда это было, и во сколько человеческих душ обошлось «окно на запад». Иначе хватит только на «форточку на Восток». И луна-парк.