Обсуждение агентством «Блумберг» того, что планы «Газпрома» по максимальному заполнению газом российских хранилищ в рамках подготовки к надвигающейся зиме является угрозой для европейских потребителей, поскольку гонит вверх цены на природный газ в Европе, блестяще характеризует всю ту вечную безобразную казуистику, с которой России приходится сталкиваться, экспортируя газ на европейский рынок. С одной стороны, Европа, подталкиваемая США, Москве непрерывно морочит голову, гадит, пытается на неё давить, вламывается в её традиционную сферу влияния, бесцеремонно вмешивается во внутренние российские дела, вводит против России санкции, читает ей возмутительные по тону и стилю лекции и нотации о правилах поведения на международной арене, да и вообще, ведёт себя, как капризная барыня с нерадивой служанкой.

С другой, когда Россия даже не то, чтобы отвечала на всё это, но у европейцев вдруг возникают по её поводу подозрения, что она может ответить, или проскальзывает хоть малейший намёк, что Москва к такого рода ответу готовится, а то и просто она занимается своими собственными делами, не обращая внимание на европейские бзики, Европа немедленно закатывает истерику. Что с этим делать до такой степени непонятно, что напрашивается один единственный ответ: не делать ровно ничего. По крайней мере, специально. Само рассосётся. Хочет Европа шантажировать Россию, давить на Россию и запрещать ей спокойно торговать с ней газом, экспортируя его по наиболее удобному и безопасному с точки зрения Москвы маршруту? Не вопрос. Хоть вообще пускай экспорт российского газа перекрывает. Имеет право.

Честно говоря, ужасно все эти подозрения, обвинения и скандалы надоели. Насильно мил не будешь. Если Европа хочет замерзать зимой — это её право. Если у неё есть желание разорить собственное население и обрушить хоть всю свою промышленность, тем более. Кто ей может в этом помешать? Ей же американцы обещали поставки дорогущего сланцевого газа? Обещали. Ну, и где он? Опять же, есть Алжир, Катар, Иран, да и из Азербайджана поставки газа в Турцию идут. Есть хвалёная альтернативная энергетика. Много что есть у европейцев, по части их проблем с энергоснабжением. Какие к Москве могут быть претензии? Тем более, после всего, что Европа в её отношении сделала и что делать ещё собирается. Она же, вместе с Америкой, непрерывно угрожает безопасности России, обвиняя при этом нас самих в агрессивных намерениях…

К слову, если бы сейчас «Газпром» заполнил до отказа свои хранилища в Европе, опустошив российские, и цены на газ шли не вверх, а вниз, мы всё равно оказались бы в чём-то виноваты. Неважно, в чём именно. Ни о каких равноправных, уважительных и партнёрских отношениях с Евросоюзом, если вы представляете Россию, можно не мечтать. Так устроена сегодняшняя Европа. Она или смотрит на партнёра сверху вниз и готова его кинуть в любой момент, или упрекает в том, что ей это никак не удаётся, рассматривая как своего вечного должника. В чём именно, неважно. Европейские политики, как и политики американские, люди странные — найдут, к чему прицепиться. Или, может, их всех просто давно не били. Как там было, у Ильфа, насчёт «края непуганных идиотов, которых самое время пугнуть»? Тот самый случай…