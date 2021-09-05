Странные люди, японцы…

На Восточном экономическом форуме российский президент анонсировал много чего интересного ради развития экономики Дальнего Востока и притока туда населения, включая сверхльготный безналоговый режим на Курильских островах. Причём особо оговорил, что потенциальных японских инвесторов это тоже касается. Ну и про необходимость мирного договора с Японией по результатам Второй мировой войны традиционно сказал. Как раз 3 сентября она, с выходом из войны Японии, и закончилась. Что называется, рука дружбы Японии в очередной раз протянута, хотя опять и повисла в воздухе. Благо, новый японский премьер, в отличие от своего предшественника, мероприятие во Владивостоке демонстративно проигнорировал.

Ну, вольному воля, спасённому рай. Если у японского руководства есть желание и, что куда более важно для страны, которая является де-факто территорией, оккупированной США и, вопреки тому, что её население себе представляет, ими практически полностью, во всяком случае, в вопросах внешней политики, контролируемой, возможность вести диалог с Россией, выйдя за рамки вечного повторения мантры насчёт возвращения Японии «северных территорий», оно имеет для этого все возможности. Если нет — нет. Какие тут у кого проблемы? Японии очень хотелось бы закрыть наконец в свою пользу вопрос Южных Курил. Понять можно. Но 90-е годы прошли и больше не вернутся. Повторять ту глупость, которую Горбачёв и Ельцин сотворили с уходом из Германии и Восточной Европы, в Москве никто не будет.

Это же касается и повторения роспуска СССР, которым мог бы стать роспуск, по аналогии с этим, Российской Федерации. Вот если б это произошло, тогда Япония не то, что Южные Курилы, но и Сахалин с Приморьем могла бы оттяпать, как в начале прошлого века едва и не произошло. Впрочем, тогда в мире много чего происходило, в том числе по части оккупации японцами Кореи и Китая. Да и Тайвань японским был, и много какие острова в Тихом океане, а во время Второй Мировой войны и Индокитай. Что, судя по ярким комментариям японской публики в отношении выступления Путина во Владивостоке, многие помнят и по той эпохе ностальгируют. Кто там требует санкции против России ввести, кто вообще воевать с нами намерен. Странные всё-таки люди, японцы…