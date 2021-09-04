Милонов, Бузова и гимны

Питерский депутат Думы Милонов, человек, более, чем известный и в своём городе, и за его пределами, сделал отечественной системе образования трогательное предложение, долженствующее оторвать симпатии юных поколений от прослушивания Ольги Бузовой. Ну и, наверное, других современных исполнителей, которые заморачивают молодёжь, туманят ей головы и отвлекают от патриотизма, высокой духовности и всего того, что так любо и самому депутату, и тем высоким и высочайшим лицам, благодаря которым он в своё время был рекрутирован в Думу и поныне пребывает в её составе. Причём не в рядах какой-нибудь забубённой системно оппозиционной партии, а в правящей «Единой России».

Само пребывание столь яркого, в том числе природным колером, депутата в составе фракции ЕдРа не то, чтоб сильно повысило её имидж, но окончательно позиционировало эту, и без того лидирующую в нашей политической действительности партию, представителями которой в Думе до того были самые разные люди, от более, чем приличных, до типовых бюрократов, но ещё не было Милонова, в глазах всех тех, кто его помнил по 90-м и всем последующим годам. Эволюция буйного демократа из команды Галины Старовойтовой, помощника воевавшей не на жизнь, а насмерть с мэрией Собчака и ныне действующим президентом, бывшим тогда заместителем помянутого мэра, Марины Салье, и самого, что ни на есть верующего протестанта, точнее, евангельского христианина, в православного патриота и державника, вещь даже для нашей буйной эпохи не слишком типичная.

Милонову она, впрочем, далась без особого труда. Гибкий человек. Так что, когда он измыслил и осчастливил народ и сенат нашего Третьего Рима идеей, что борьба с «бузовщиной» в умах учащейся молодёжи, завершится победой, благодаря изучению и распеванию в школах патриотических песен, типа «Боже, Царя храни» и религиозных песнопений, среди которых назван был гимн «Коль славен наш Г-дь в Сионе», который и белогвардейцев во время и после Гражданской войны долго вдохновлял, он, наверное, почуял что-то эдакое, заветное, явное лишь для придворного круга, в который сей депутат столь напористо стремится, недоступное в нашем славном Арканаре ни простецам, ни книгочиям, ни прочим низшим сословиям. А может, он и просто прикололся, в стиле покойного депутата Марычева из ЛДПР.

Что называется, ляпнул и пошёл, а вы там после разбирайтесь. А зачем ляпнул, что имел и имел ли что-нибудь в виду, Б-г его знает. Это ж Милонов. Такой человек-праздник… На собственном примере живописующий и демонстрирующий, в чём именно состоит коренная разница между питерцами и ленинградцами. Так что, вполне возможно, что он хорошего хотел. Что на уме было, то и с языка слетело. Ибо муж сей бесхитростен и говорлив, хотя иногда бывает и нравом буен. А что в революцию 1917 года и прошедшую следом Гражданскую войну ВСЁ население Российской империи песни и гимны, которые его столь возбуждают и на изучение которых он стремится подвинуть молодёжь, знало, ибо их оно в школах, гимназиях и ремесленных училищах зубрило наизусть и коллективно пело, того в его голову не зашло.

Да и зайти не могло. В головах же у людей кость. Места нету свободного. Увы. И даже не станем предполагать, что оный депутат решил таким странным образом продвинуть в массы идеи новой революции, цареубийства и второй за сто с небольшим лет Гражданской войны. Хотя не исключено и такое. Мало ли, о чём Милонов думает. Или не думает. С его памятной майкой, на которой было написано «Православие или смерть», о которой он не очень любит вспоминать… Очень экспрессивный чел. Не слишком хорошо контролируемый. Но полезный. По контрасту с ним даже самые забубённые идеи и их авторы кажутся умеренными. Может, в том и состоит его подлинная, глубинная социально— политическая роль? Ну, тогда пущай. Каждый сам «кузнечик» своего счастья. Все мы не исключение. Да и эпоха такая. Смутная.